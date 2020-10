Capacitan a médicos y enfermeras sobre atención a la discapacidad intelectual

Foto: Capacitación a médicos y enfermeras de Todos con Voz / TN8

Médicos y enfermeras del programa Todos Con Voz, recibieron este miércoles una capacitación sobre la atención adecuada que se le debe de dar a los pacientes que tienen discapacidad intelectual.

Uno de los expositores fue el doctor Gerardo Mejía, especialista en genética del Hospital Manuel de Jesús Rivera, La Mascota, en Managua, quien contextualizó como una situación que nace o bien se da una vez que la persona nace.

"La discapacidad intelectual es una alteración del desarrollo, es un problema que tiene que ver con diferentes áreas del funcionamiento neurológico, que implican la inteligencia, pero no sólo la inteligencia sino también la capacidad de adaptarse, la capacidad de analizar, la capacidad de responder a estímulos, la capacidad que tienen las personas para funcionar en las diversas esferas sociales y poder integrarse plenamente a la sociedad¨, dijo el doctor Mejía.

Manifestó que este problema de discapacidad intelectual, no solo se produce antes del nacimiento, sino después del parto.

"Existen personas que algunas veces desde antes de nacer o algunas veces al nacimiento o algunas veces después del nacimiento, pueden tener afectación cerebral que les lleva a una discapacidad intelectual, tienen dificultades para la integración desde que son niños y eso hay que atenderlo, hay que ayudarles y hay que darles alguna respuesta y ese es uno de los intereses del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Salud, pero también a través del Ministerio de Educación que se hace este trabajo que se está haciendo de inclusión educativa", manifestó el doctor Mejía.

Afirmó que en Managua se abrió un centro para la atención de los problemas auditivos. "Porque algunas veces también las personas pueden tener un comportamiento así, porque tienen un problema auditivo y no necesariamente una discapacidad intelectual y en el caso de enfermedades genéticas, estamos hablando de algunas enfermedades como el síndrome de down; realmente no es una enfermedad es una condición de vida", refirió el especialista en genética.

El doctor Mejía manifestó que los padres de familia deben de estar claros que existen en Nicaragua muchos centros donde pueden acudir, a que sus hijos puedan ser atendidos.

"Yo trabajé muchos años en Los Pipitos, hace mucho tiempo, y la experiencia es que siempre hay algo que hacer, muchas mamás llegaban y nos decían que no hay nada que hacer con el hijo o la hija, pero sí hay alternativas para que el paciente mejore", agregó.

Clasificación etiológica

La discapacidad intelectual puede ser causada por factores genéticos o ambientales según la Organización Mundial de la Salud. La tasa de discapacidad intelectual en la población general se encuentra entre el 1% y el 3%.

Entre las causas que lo originan del 30% al 50% son de origen genético y un 15% de origen ambiental y el resto por lo general no se puede presentar una causa, refieren los especialistas.

Factores de riesgo

Alteraciones cromosómicas, síndromes genéticos, infecciones metabólicas del parto, nutricionales, tóxicas, traumatismo socio culturales, entre otros.