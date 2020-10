Docentes de Nicaragua comprometidos con la enseñanza didáctica

Foto: Foro con autoridades educativas / TN8

El sistema público de educación realizó este miércoles en el auditorio Elena Arellano, un foro virtual con expertos internacionales sobre metodologías de aprendizajes flexibles, para atender a estudiantes en tiempos de crisis.

Uno de los temas principales de este importante foro, refiere a las metodologías reflexivas.

"Cuando hablamos de reflexión estamos hablando de un sistema que requiere de diferentes enfoques la educación, no solamente se puede generar desde un enfoque tradicional, sino que también tenemos que trabajar todos los enfoques pedagógicos, didácticos y el docente principalmente debe ser el motor para generar esos cambios y creatividad en la educación", expresó la docente María Fonseca, representante de la UNAN-MANAGUA.

En este caso, el docente está encargado de generar a que el estudiante simpatice con una carrera con su nivel profesional. “Como docente generamos la confianza en el estudiante, que pueda decir; me gusta esta carrera porque un docente me la proyectó, me ayudó, me enamoré de esa carrera o de esa signatura o me enamoré de ese curso”, agregó Fonseca.

Indicaron que a través de este foro, los docentes proponen hacer una variedad de metodologías pensando en la enseñanza impartida al estudiante.

Tecnología a favor de la educación

"Por ejemplo hoy en día la tecnología nos está diciendo apurémonos y avancemos porque necesitamos que el estudiante trabaje algunas herramientas tecnológicas. Entonces el maestro desde su aula puede trabajar la metodología del flipeo, qué es trabajar desde casa a la escuela", sostuvo.

Con esta técnica los docentes trabajan desde sus casas con todas las herramientas tecnológicas para posterior presentarlas a la escuela.

Así mismo trabajar la gamificación, que es una técnica de aprendizaje trasladada a la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional.

“Esta es una metodología que para muchos es nueva… pero qué tiene que ver con los videojuegos; como el estudiante a través de diferentes plataformas, a través de diferentes videojuegos pueden generar aprendizaje, puede generar productos. Eso nos permite fortalecer la parte tecnológica sin obviar que la parte de la teoría y la práctica son elementos importantes en este quehacer docente", finalizó María Fonseca.