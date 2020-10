Dan por activado el "plan pólvora" para esta navidad y año nuevo en Nicaragua

Foto: TN8 ( archivo )

Comerciantes de pólvora serán capacitados con el fin de garantizar la integridad física de las personas y la protección de sus bienes en esta navidad y año nuevo. Hoy una comisión interinstitucional se reunió con ellos para definir acciones sobre las medidas de seguridad que deben de tomar en caso de obtener el debido permiso.

Te puede interesar: Fuertes vientos con lluvias desprenden techo de vivienda en Tipitapa

"Nosotros venimos diciendo como debe ser el tipo de construcción de tramo, sobre la separación de tramo a tramo, el almacenamiento de la pólvora se deje a 60 cm de la pared para que no se recaliente, que el piso sea de madera, que no haya energía eléctrica a lo interno, que no dejen acercar los vehículos ya que el escape de un carro podría ser un generador de incendio por la fuente de calor, que no les vendan a personas en estado de ebriedad"

"También se debe garantizar que mantengan la rotulación de ¨no fumar¨, que mantengan el extintor cargado y en buen estado, que lo sepan manejar, que tengan su barriles llenos de agua, se cierren los tramos a la hora indicada y que no se ocupen los tramos como casa de habitación", dijo el comandante Ramón Landero, jefe de los Bomberos Unificados.

Foto: Las autoridades aseguraron que este año serán mas rígidos con las medidas/TN8.

Medidas necesarias

Las autoridades aseguraron que este año serán mas rígidos, con aquellos dueños de tramos que no cumplan con las medidas de seguridad.

"Tenemos muchos años de que no se nos ha presentado ningún tramo quemado, ninguna persona quemada dentro de los locales. Nosotros antes de entregar el permiso para que ellos empiecen a laborar, pasa la comisión revisando cada tramo y el tramo que no cumpla con las condiciones mínimas de seguridad no se le otorga el permiso", dijo el comisionado mayor Mario Garmendia, jefe de la Dirección de Armas, Municiones y Explosivos.

El año pasado se ofrecieron productos en más de 800 tramos a nivel nacional y se capacitó a más de 2 mil 500 personas, la ventaja para las autoridades es que los dueños de tramos tienen aproximadamente de 10 a 15 años de laborar lo que permite que ¨se proteja la vida¨ de las personas.