08 de Octubre: Noticias de Nicaragua con las que debés iniciar tu día

Foto:Rescatan a bebé que fue secuestrado en Hospital de León/ Cortesía

Muere menor mientras se ponía un pantalón



En extrañas circunstancias perdió la vida un adolescente de 13 años de iniciales J. E. R., quien ingresó sin signos vitales a la sala de emergencia del Hospital Alemán Nicaragüense. Este se encontraba en unos juegos mecánicos que están en el barrio El Rodeo al momento de perder la vida.

Según testigos, este se estaba cambiando de ropa cuando sucedió la extraña tragedia; que detuvo la función de dichos juegos que distraen a los habitantes de este barrio.

"El chavalo se metió a la caseta a ponerse otra ropa y parece que se le pegó una de las mangas del pantalón, eso hizo que se cayera, se fuera de espalda y se desnucara, supuestamente", relataba Adán Silva, testigo de lo sucedido. Nota

Capturan a supeto por espiar a una menor



Pobladores del barrio 18 de mayo, al oeste del Diamante de las Segovias, Estelí, amarraron de un poste de tendido eléctrico a un sujeto que supuestamente estaba espiando a una menor de edad en el momento que se estaba bañando.

La tranquilidad ya no es la misma para los pobladores de este barrio, ya que Margarita Figueroa pasó un momento de pánico al encontrarse en horas de la madrugada del miércoles, con un sujeto que supuestamente acostumbra a perseguir y tocar a las mujeres.

“Por las mañanas acostumbro a ir al molino por que me dedico a elaborar tortillas. Un día me llevé tremendo susto cuando este hombre me apareció de frente e intentó agredirme; terminó botándome la masa, gracias a Dios los vecinos salieron a tiempo para auxiliarme cuando yo grité por ayuda", dijo Figueroa. Detalles

Rescatan a bebé secuestrado en León



Hoy miércoles 7 de octubre a las 3:30 de la tarde, Policía Nacional fue informada por autoridades del Hospital Escuela “Oscar Danilo Rosales Argüello”, de la ciudad de León, del secuestro de bebé recién nacido ocurrido en Sala de Maternidad de ese Centro Hospitalario.

Equipo técnico de la Comisaría de la Mujer y Peritos de Criminalística, acudió de inmediato al Hospital, recibió denuncia de la ciudadana Aura Alicia Mendoza Castillo, de 22 años de edad, madre del bebé secuestrado, realizó inspección en el lugar y diligencias investigativas para determinar el paradero del bebé.

Simultáneamente, equipos de búsqueda de la Policía Nacional realizaron retenes en las principales carreteras en los departamentos de Managua, León y Chinandega, asimismo, se activó sistema de vigilancia especializado en Puestos de Control de Fronteras. Detalles de la nota