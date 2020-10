01 de Octubre: Noticias de Nicaragua con las que debés iniciar tu día

Foto: Presidente Daniel Ortega y Vicepresidenta Rosario Murillo en reunión del PARLACEN.

Candidatas a Miss Teen Nicaragua participan en Jornada de Reforestación



Foto: Candidatas a Miss Teen Nicaragua en jornada de reforestación / TN8

Las ocho candidatas a Miss Teen Nicaragua 2020 participaron este miércoles en una jornada de reforestación en el parque Luis Alfonso Velásquez.

Durante esta jornada se sembraron 200 árboles, evento promovido por la Alcaldía de Managua.

“Esta mañana estamos muy contentos porque tenemos una visita súper agradable. Realmente estamos rodeados de bellezas, están acá acompañándonos en esta jornada de reforestación las muchachas bellas que están participando en Miss Teen, por lo tanto agradecemos el apoyo de ellas en este acompañamiento que vamos a tener de sembrar 200 árboles frutales, maderables y ornamentales así que estamos muy contentos todo el equipo de la alcaldía de Managua”, aseguró Reyna Rueda, alcaldesa de Managua. Nota

Ley especial de Ciberdelitos



Foto: Imagen representativa de ciberdelito / Cortesía

Durante la sesión parlamentaria de este miércoles de la Asamblea Nacional, fue presentada la Ley Especial de Ciberdelitos por los diputados miembros de la Bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

El objetivo de esta iniciativa de Ley es establecer un marco jurídico para la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas.

“Así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido o cualquiera de sus componentes en cualquiera de los términos previstos en la ley”, dijo el diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Asamblea Nacional. Nota

Palabras del Presidente Daniel Ortega



En el acto de clausura de la conferencia regional del Parlamento Centroamericano que se realizó este miércoles de forma virtual, para enfrentar y solucionar temas económicos y de la salud en la era Post COVID-19, participó el presidente de la República, Comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

En su intervención el mandatario nicaragüense señaló que se está viviendo la tercera guerra mundial, donde han fallecido miles de personas por la pandemia del nuevo coronavirus.

“Esta es la primera guerra donde no están los fusiles de por medio; donde no están explotando las bombas atómicas de por medio y donde en estos momentos están falleciendo no centenares sino miles de hermanos de nuestro planeta”, indicó. Lea más

Incendio en barrio de Managua



Foto: TN8

Con el interior reducido a cenizas en su totalidad, acabó la vivienda de la señora Teresa del Carmen López de 73 años, esta se encontraba en compañía de su hermana Ana María López y dos niños a los que tienen a cargo, momento en el que empezaron a ver una gran cantidad de humo salir del interior de la casa seguido de las llamas que acabaron con todo a su paso. El suceso tuvo lugar en el barrio La Fuente.

Los vecinos al notar lo que estaba pasando, salieron a socorrer a las señoras, pues además de ser de edad avanzada, una de ellas es discapacitada, todo esto sin mencionar a los niños que se encontraban con ellas encerrados dentro del inmueble.

"De repente empezamos a oler humo y ahí nomás lo vimos que se estaba cruzando a nuestra casa. Salimos y de un solo fuimos a sacar a las viejitas que estaban solas con los chavalitos, porque la mamá de estos cuando quiere se aparece a verlos. Gracias a Dios y con ayuda de varios vecinos pudimos sacarlas y evitamos que ocurriera una tragedia porque el fuego en cosa de segundos quemó todo lo que había dentro de la casa", relataba Cristhiam Alberto, vecino del lugar. Nota