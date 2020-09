Diputados de Nicaragua presentan a ONG's ley reguladora de agentes extranjeros

Foto: Diputados durante sesión de la Asamblea Nacional / TN8 (archivo)

Durante una videoconferencia con representantes de embajadas, misiones y ONG’s acreditadas en Nicaragua, fue presentada la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros.

Wilfredo Navarro, diputado y segundo secretario de la junta directiva de la Asamblea Nacional, enfatizó el derecho que tiene nuestro país de proteger sus derechos de “independencia, soberanía y auto determinación de los pueblos. El artículo 1 de la Constitución Política establece este derecho, son irrenunciables y no pueden ser menoscavados. Los acuerdos internacionales establecen garantías para no permitir que otros estados interfieran en sus asuntos”, señaló el legislador.

“El objetivo fundamental de la ley es establecer un marco jurídico de regulación a personas u organismos que respondan a agentes extranjeros; evitar, prevenir actividades que deriven en injerencia de gobiernos u organizaciones”, destacó Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional.

En ese sentido se busca que todas las organizaciones, agencias o individuos que trabajen, reciban fondos y que respondan a organismos o a gobiernos extranjeros se registren ante el Ministerio de Gobernación.

Esto es algo que tenía pendiente porque existen muchos países que tienen legislaciones iguales o más fuertes que trabajan este tema, tienen décadas con estas leyes para preservar la seguridad soberana de sus estados. “Si el resto de estados soberanos han tomado esa decisión para evitar que otros estados incidan en la soberanía de sus estados, están en su derecho, como Nicaragua debe garantizar que seamos los nicaragüenses los que tomemos las decisiones del país”, expuso Gutiérrez.

Relaciones comerciales, remesas e inversión privada quedan fuera

Foto: Wálmaro Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional / TN8

Las ONG’S presentes en la conferencia virtual; conocieron además el sustento jurídico que sustenta la iniciativa de ley de agentes extranjeros. Navarro; aclaró algunos rumores que personas mal intencionadas han esparcido en redes sobre este tema: “que se va a frenar la libre empresa, las remesas, frenar la libertad de expresión, son argumentos y alegatos para tratar de deslegitimar la ley".

Navarro agregó que únicamente se busca evitar injerencia extrajera que pueda generar desestabilización, caos y violencia, rememorando los hechos que empañaron la tranquilidad de las familias nicaragüenses en el intento de Golpe de Estado del 2018.

“No hay ataque a la libertad de expresión, de organización, definitivamente la ley no afecta remesas familiares, no afecta el régimen en que se manejan los pensionados extranjeros, las empresas productivas comerciales extranjeras con filiales en Nicaragua; fábricas, supermercados, no tienen nada que ver a esta ley”, aclaró, agregnado que esta ley no se aplicará a tratados comerciales y tampoco tiene afectación la inversión privada.

Garantiza el proceso democrático en Nicaragua y evita injerencia extrajera en el país que pueda generar desestabilización.

Foto: Wilfredo Navarro, diputado y segundo secretario de la junta directiva de la Asamblea Nacional / TN8

Respeto a las decisiones y a la voluntad popular

Asuntos internos como la escogencia de quiénes dirigen el país y el uso correcto de los recursos que reciben éstas organizaciones son parte de los objetivos que se buscan con esta ley.

“Para la elección de las autoridades nacionales en todas sus escalas es una decisión que compete a los nicaragüenses”, dijo el diputado Wálmaro Gutiérrez, quien también recordó que las “ONG's son sin fines de lucro, apolíticas y cuando solicitan recursos externos para ejecutarse en Nicaragua, se supone que las canalizaciones de estos recursos tienen como fin la inversión social, la distracción de esto rompe el pacto constitutivo y están expuestas a las sanciones de la 147”, finalizó.