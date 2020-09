Foto: Familias conmemoran el legado histórico de Rigoberto López Pérez / TN8

Nicaragua rinde tributo al héroe nacional, Rigoberto López Pérez, siendo adornado con ofrendas florales. La Juventud Sandinista fue la primera en rendir homenaje a 64 años del paso a la inmortalidad de este héroe de la paz, patriota de unidad.

"Rigoberto López Pérez un día como hoy hace 64 años pasó a otro plano de vida a la inmortalidad, y hombres como ellos se inmortalizan en el corazón en los jóvenes que amamos nuestra patria. Rigoberto López Pérez es sinónimo de valentía, de entrega, de amor al prójimo; es el significado del decoro nacional de la bandera azul, blanco y azul, de la bandera roja y negra que defiende a la patria en unidad", expresó Milton Ruíz, Coordinador de la Juventud Sandinista.

Un 21 de septiembre de 1956 se inmortaliza y se convierte en el símbolo del principio y el fin de la dictadura somocista.

"Rigoberto López Pérez cumplió un deber de sacar adelante a Nicaragua de la postración, del oscurantismo que tenía Nicaragua por el somocismo, y a 64 años los que quieren seguir haciendo daño a Nicaragua son los mismos somocistas, los golpistas. Ese ejemplo de Rigoberto por los intereses del pueblo, por una patria digna están vivos hoy, con la Nicaragua sandinista que ha construido bienestar, dignidad, paz. El ejemplo de Rigoberto que logró en medio de la adversidad de una cruel dictadura apoyada plenamente por los yanquis, logró empujar la lucha popular y hacerla indetenible hasta 1979", mencionó el joven Freddy Franco.

Ejemplo para la nueva generación

En este memorable acto hizo presencia el Instituto Rigoberto López Perez, que lleva el nombre de este héroe que enseña a los estudiantes a defender su patria con el conocimiento adquirido en cada una de las materias impartidas por los docentes.

"Yo les voy hablar sobre carta testamento que dejó nuestro héroe a su madre, Soledad Lopez, que dice así: Querida mamá aunque usted nunca lo ha sabido, yo siempre he andado tomando parte a todo lo que se refiere a atacar al régimen funesto de nuestro país, y en vista de que todos nuestros esfuerzos han sido inútiles de tratar de que Nicaragua vuelva a ser o sea por primera vez una Nicaragua libre sin afrenta, y sin manchas, he decidido aunque los compañeros no estén de acuerdo tratar de ser yo el que inicie el principio y el fin de esa tiranía, si Dios quiere que perezca en el intento no quiero que sucumbie a nadie pues todo ha sido una decisión mía", expresó la estudiante Sandra Busto.

El Consejo de Liderazgo Sandinista del Distrito 3.3 de Managua ratificó su compromiso de defensa a la patria y soberanía nacional ante la emblemática rotonda, la cual ha sido punto de referencia para la entrega de ofrendas florales.

"Seguiremos defendiendo la Revolución que es la Revolución de los pobres, aquí estamos diciendo a Rigoberto que aquí está el pueblo presente, por esos muertos, nuestros muertos, juramos defender la victoria", precisó María González.