Foto: Mano solidaria del Gobierno para familias afectadas por lluvias en Managua /TN8

El recorrido por parte de la alcaldía de Managua continuó la tarde de este jueves por las viviendas de los 12 barrios del Distrito II, que fueron afectadas por la lluvia y los intensos vientos registrados en horas de la madrugada.

Los barrios afectados fueron Monseñor Lezcano, Batahola Sur, Reparto España y Reparto Miraflores; cuyos pobladores estaban sorprendidos y asustados pues no es costumbre que este tipo de fenómeno natural se ocurra en la capital.

"De manera inmediata se realizó la evaluación de daño completa al momento 111 vivienda con afectación, 108 con daños en el techo totales o parciales y 3 viviendas colapsadas totalmente; estamos ante una de las viviendas como pueden ver, nada, está muy pequeña, la mayoría de la madera muy vieja y contamos que esta misma tarde empezando la reconstrucción de esta vivienda de manera total", expresó el secretario general Fidel Moreno

Lo que primeramente pensaron las familias afectadas de estos barrios es que se había formado un tornado en horas de la madrugada, pero según informó el secretario general de la comuna es que se formaron ráfagas de vientos que alcanzaron 100km por horas y fue lo que causó los estragos.

Manifestó entre lagrimas una afectada: "mi marido me dice cálmate, me moría de los nervios, ni porque el estaba conmigo me podía controlar, yo pegaba gritos y gritos"

"Fue algo horrible, fue algo espantoso, pero gracias a Dios tenemos el apoyo del Gobierno y esperar en Dios", expreso una de las afectadas que recibo ayuda por parte de la alcaldía.

#AHORA #Nicaragua | Continúa el recorrido por parte de las autoridades de la Alcaldía de Managua, brindando acompañamiento a las familias afectadas por la lluvia y los fuertes vientos registrados la madrugada de este jueves en distintos barrios del distrito ll de la capital. pic.twitter.com/Z63h3Q5HHh — TN8 Nicaragua (@canaltn8) September 17, 2020

Varias casas sufrieron afectaciones parciales en su estructura mayormente en los techos y otras quedaron totalmente destruidas por lo que la atención por parte del Gobierno fue inmediata.

Continuó refiriendo el secretario general "El mensaje del comandante presidente Daniel ortega y la compañera Rosario Murillo ha sido acompañar a la familia desde el primer momento y en horas de la mañana lo primero que hicimos fue la evaluación de daño y luego hicimos entrega de materiales para reconstruir las viviendas principalmente; estamos hablando de zinc y madera para reconstruir el techo en caso que sea necesario y a las 3 viviendas que van a ser reconstruidas totalmente a través de una vivienda solidaria"

Acompañamiento solidario

Entre los materiales que fueron entregados a las familias afectadas están: cuartones de madera, láminas de zinc y estructuras metálicas para iniciar las obras de reconstrucción de las viviendas.

En horas de la mañana el secretario general de la alcaldía de Managua Fidel Moreno realizó un recorrido por el barrio Monzeñor Lezcano para brindar el acompañamiento solidario y continúo su recorrido en horas de la tarde visitando las casas menos afectadas.

Producto de los fuertes vientos, el fluido eléctrico se vio afectado en estos barrios, motivo por el que varias cuadrillas estaban trabajando para normalizar el servicio.