Foto: Familia recibió rápida respuesta de ALMA para reconstruir su vivienda /TN8

A partir de la noche de este jueves, 10 de septiembre, Wilmer Benavídez y sus dos hijos habitarán una vivienda en condiciones seguras, producto del trabajo conjunto de las autoridades municipales de Managua y la embajada de Taiwán.

Sus vidas hace pocos días era dominada por la angustia, el desvelo y la inseguridad por las precarias condiciones de su antigua casa.

"Muy feliz me siento porque ahora tenemos una mejor casa, no nos mojamos ahora, no nos asoleamos. Con la casa que teníamos antes, estaba destruida por la acción de una lluvia; ahora pues gracias a Dios y el Gobierno nos dieron una buena respuesta inmediata", manifestó el beneficiado, quien anteriormente pasaba sus días y noches en una humilde vivienda construida a base de madera y zinc.

"El día de hoy el hombre más feliz aunque llueve, truene y relampaguee es nuestro estimado Don Wilmer Benavídez. En medio de las más de 300 viviendas que hemos entregado, yo creo que no nos habíamos encontrado una casita tan afectada como la casita que habitaba el compañero Wilmer y hemos visto centenares de casas en todos estos recorridos, en todos estos años, en todas estas jornadas", expresó el vicealcalde de Managua, Enrique Armas Rosales.

En esta zona de Managua, conformada por 39 mil 316 habitantes, la vivienda entregada es la número 18 que se otorga en Villa Venezuela a familias en situación vulnerable.

"Levantamos estas viviendas dignas para alegría de la población y no sólo viviendas dignas, obras como las que se han estado haciendo aquí, en esta zona: el puente, las mejores en el parque, las calles para el pueblo que se han hecho en toda esta zona para mejorar todo el sector", señaló Armas.

Cooperación del Gobierno de la República de Taiwán

El efectivo trabajo y gestión de recursos de parte de las autoridades nicaragüenses ha estimulado la cooperación del Gobierno de la República de Taiwán, cuyo embajador expresó su satisfacción con los resultados de los programas y proyectos que apoyan en Nicaragua.

"Anteriormente estuvimos aquí inaugurando casas dignas, siempre viajamos a los municipios para inaugurar casas maternas y puestos de salud. Ayer estuvimos en municipio San Pedro de Lóvago inaugurando una casa materna, en la misma tarde fuimos a Acoyapa también a inaugurar la obra de mejoras de casa materna; entonces estamos muy contentos", aseguró el embajador de Taiwán, Jaime Chin Mu Wu.

La vivienda entregada en el barrio Villa Venezuela es la número 328 del programa que impulsa la Alcaldía de Managua y la embajada de Taiwán.