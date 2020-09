Hospital Manolo Morales continúa realizando cirugías maxilofaciales

Foto: Jornada de cirugías en el Hospital Manolo Morales / TN8

Bajo el programa “Mi Hospital En Mi Comunidad”, médicos del hospital de referencia nacional Manolo Morales continúan desarrollando jornadas de cirugías maxilofaciales.

Este jueves, 15 pacientes de las diferentes zonas del país se dieron cita en el hospital para realizarse cirugías de mejoramiento de manera gratuita.

Te interesa: Nicaragua realizó el Primer Foro Internacional Virtual de Neurocirugía

“El día de hoy estamos dando cumplimiento al programa 'Mi Hospital En Mi Comunidad', dentro de este plan tenemos acciones que corresponden a actividades intra hospitalarias como son las brigadas quirúrgicas”, aseguró la directora del hospital, Ana Morales.

“Dentro de esas brigadas quirúrgicas tenemos de medicina general, tenemos brigadas de ortopedia y de maxilofacial que es la que hoy estamos desarrollando. Estamos realizando cirugías faciales, fracturas de nariz, fracturas de mandíbula, fracturas de los maxilares”, añadió.

"Esto lo estaremos desarrollando todos los jueves del mes de septiembre”, aseguró la funcionaria del Ministerio de Salud.

Relatos de los pacientes

Foto: Jornada de cirugías en el Hospital Manolo Morales / TN8

Desde las diferentes partes del país, pacientes son atendidos en el Hospital Manolo Morales donde se les brinda atención gratuita, rápida y de calidad.

“Hoy me van a hacer una cirugía en la nariz porque tengo lesiones de un accidente que tuve, yo era un taxista y tuve un accidente, me accidenté con una rastra y ya me hicieron una cirugía en la cara, aquí ando platino, ahora me toca la nariz y pues la atención ha sido muy buena para qué, se han portado muy bien ellos y el trabajo que me han hecho. O sea casi ni se ven las señas y ahorita voy a esta maxilofacial”, aseguró el paciente Néstor Padilla.

Este conductor de taxi destacó que para su proceso, médicos de este centro hospitalario le han hecho estudios meticulosos para poder acceder a una cirugía sin riesgos. Además mencionó los diferentes estudios clínicos como los de cardiología y medición de su presión arterial.

“Yo tengo una lesión y acá los médicos me dan el seguimiento para la operación con el procedimiento para todos los exámenes que a uno le hacen, la atención es muy buena para qué, me han atendió muy bien”, aseguró el paciente José Rodríguez.

Todas estas brigadas y cirugías que se realizan acercan los servicios de salud a las familias con atención rápida y de calidad.