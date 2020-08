Hospital La Mascota realiza jornada de cirugías ambulatorias de hernias y frenillos

Realizan jornada de cirugías ambulatorias de hernias y frenillos Foto: TN8

Esta iniciativa de salud buscaba dar respuesta a niños y niñas con problemas de hernia, haciendo cirugías de carácter ambulatorio, es decir, que una vez practicada la intervención, el paciente podía regresar a su hogar a la debida recuperación.

“El día de hoy de forma extraordinaria estamos realizando una jornada médica quirúrgica de cirugías ambulatorias: es decir, que son cirugías que son cortas, que son de rápida resolución quirúrgica, los niños vienen en ayuna, se operan y luego regresan a casa", dijo la doctora Violeta Alemán, cirujano pediatra y jefa de cirugía del Hospital La Mascota.

"Nosotros estamos operando hernias inguinales, umbilicales y frenillos sublingual, que como les decía son cirugías cortas y de recuperación muy rápida. Estas brigadas las hacemos en todas las cabeceras departamentales de nuestro país", agregó Alemán.

A través de estas jornadas se disminuye la lista de espera de este tipo de intervenciones y se permitirá a los pequeños pacientes tener una mejor calidad de vida.

“Solo le hicieron sus exámenes que le tenían que hacer y ya vine a dejarlo, me dieron para otro día la cita y ya lo programaron para hoy. Desde hace unos 5 años le salió la hernia a el, pero hasta ahorita lo traje. Hemos tenido una buena atención, gracias a Dios todo bien”, expresó el padre de familia Lesther González.

Rápida atención

“La cirugía no dilató mucho, solo como media hora. Hemos recibido una buena atención y la mayor mía también fue operada aquí muy bien gracias a Dios, me la han atendido bien siempre. Casi en una semana me la operaron, casi nada esperé”, comentó la madre de familia, Veronica Hernández, habitante de Masaya.

Mensualmente se realizan este tipo de jornadas en el hospital del Niño de Managua, para llevar en un menor tiempo, los servicios de salud a la población.