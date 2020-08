Se aproxima feria gastronómica para fomentar tradiciones nicaragüenses

Foto: Invitación a feria gastronómica en el Parque de Ferias / TN8

Este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias se llevará a cabo la feria de gastronomía nicaragüense: "Sabores de mi Pueblo", como parte de rescate de nuestras tradiciones y costumbres.

Según Orlando García, promotor de pequeños negocios del MEFCCA, la feria tiene como fin que todas las familias disfruten en paz y alegría de platillos tradicionales y típicos del país como indio viejo, vigorón entre otros.

Te interesa: Lotería Nacional hace 8va entrega de utilidades al IND y MIFAN

En la feria, los protagonistas exhibirán sus productos relativos a la gastronomía, artesanía, cuero, calzado, vestuario y más.

Los domingos se hacen los sopones más distintas actividades de cómo elaborar recetas innovadoras desde el hogar, como cosa de horno y enchiladas leonesas.

Para el deleite cultural estará amenizando el artista Alejandro Mejía.

Foto: Invitación a feria gastronómica en el Parque de Ferias / TN8

Exitosos emprendimientos

Una de los expositores que estará participando en la feria es Olga Cárdenas, quien habló sobre su emprendimiento de Café Del Castillo.

"Café de variedad robusta, un café en color, sabor y textura; me he enfocado en calidad para tener afluencia de demanda, decidí emprender este proyecto hace 6 meses, he tenido buena aceptación con mi gente. Próximamente me dirigiré a mercados más fuertes; de una necesidad surge una gran idea y hoy mi producto ha avanzado. Su tostado es término medio y precio accesible a todo el público nicaragüense", indicó.

Don Ramiro Coronado, elabora vinos, quien cuenta que todo "inició como un proyecto para consumo nacional, pero al ver que la gente le gusto decidí dar su marca su nombre. Hago entrega delivery".

También oferta la miel de abeja africanizada. "Los invito a que nos apoyen este fin de semana aquí en el Parque de Ferias, para seguir generando más ingresos para el país y generar empleo. Algo novedoso que ustedes pueden ver que no es necesario consumir productos de afuera, nosotros producimos cosas buenas", concluyó el protagonista.