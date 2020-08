Nicaragua participa en foro sobre programación didáctica y planificación

Foto: Foro internacional sobre educación, programación didáctica y planificación / TN8

El miércoles el Sistema Público de Educación participó en el foro virtual internacional para fortalecer las áreas de Programación Didáctica y Herramientas para la Planificación de clases por parte de los docentes, donde participan países como; Argentina, España, Ecuador Guatemala, Chile y Finlandia.

“Este foro es muy importante porque ya igual que en los foros anteriores hemos tenido y hemos compartido la experiencia en que los panelistas comparten ideas nuevas, que nos van a ayudar para que los docentes en este contexto puedan desarrollar aprendizajes significativos en nuestros estudiantes y de una manera innovadora”, precisó Nora Cuadra, Directora General de Planificación Educativa.

Clases seguras

Puntualizaron que en Nicaragua no se han interrumpido las clases presenciales, aplicando los protocolos de salud, por ello los foros son importante en este contexto, poniendo a Nicaragua como ejemplo a nivel mundial, en priorizar la educación en todo tiempo.

“El hecho de que Nicaragua no haya cerrado las clases está basado incluso en estudios que la UNICEF ha publicado, que la gravedad que tiene haber cerrado clases en otro país en donde los niños en vez de estar protegidos, en vez de estar seguros, hay más inseguridad por la violencia doméstica, por la identidad de género donde al niño y la niña no se le prioriza su clase, sino que se le prioriza los quehaceres domésticos. Está también la inseguridad en que el niño pasa solo en su casa porque sus padres trabajan (...) está expuesto no sólo a la enfermedad al virus sino a cualquier tipo de violencia”, añadió.

Indicaron que la merienda escolar que garantiza el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional es un impacto para los estudiantes, principalmente en la retención escolar y de esta manera seguir avanzando en el tema de preparación.

“En este foro participan especialistas de Argentina, tenemos a la doctora Diestra de España, a Miguel Ángel Zabalza de Ecuador, a Héctor Neto de Argentina, Miriam de Guatemala, a René Pérez, especialista de Chile y de Finlandia a Miguel Ángel López”, finalizó Cuadra.