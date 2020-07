Pinchazos en las mamas, ¿hay que preocuparse?

Foto: El dolor de mama debe ser algo para tener mucha precaución / Stock Media

Una de las quejas mas frecuentes en mujeres en Nicaragua y el mundo es un fuerte pinchazo en la mama que puede durar hasta seis segundos. Lo cierto es que dicha afectación se debe a una causa benigna y no a cáncer como generalmente se piensa.

El doctor Glen Hernández, máster en salud sexual y reproductiva, refiere que es más frecuente de lo que se podría pensar, de hecho afecta a un 70% de las mujeres.

"Se deben a diferentes causas, normalmente asociadas a problemas a nivel de la mama, pero también hay otras causas que provocan estos pinchazos como problemas pulmonares, cardíacos y de la columna y en algunos casos a irregularidades menstruales que pueden producir dolores cíclicos y no cíclicos", señaló el experto a Crónica TN8.

No dejar pasar mucho tiempo

Mujeres consultadas coinciden que es vital ante la aparición de un dolor acudir rápidamente al médico, sin embargo pocas de estas tienen la costumbre de realmente hacerlo.

"Es una forma de darse duenta de qué se trata eso y a veces las cosas a a tiempo tienen cura, yo soy una que no me voy a chequear pero en caso de alguna situacion sí iría; es bueno acostarse y revisarse uno mismo", dijo Isabel Bermúdez, ciudadana nicaragüense.

Foto: La salud de la mujer es de tomar muy en serio, sobre todo con el dolor de mamas / TN8

"Hay que prevenir el cáncer, yo nunca he sentido ni dolor, ni punzadas, nunca me hecho un estudio de mamas. No me siento nada cuando estoy en el baño", dijo por su parte Martha Alicia Estrada.

"Que se cuiden, que se cuiden por que es importante, más aquellas que tienen hijos pequeños, más por ellos y que no queden solos", señaló Jessica Méndez.

Si el dolor está asociado al cambio hormonal el pinchazo puede sentirse en ambas mamas, pero si se trata de una enfermedad como un quiste, un tumor o una masa, lo sentirá solamente en uno de sus senos.

Hernández sugiere que se debe acudir a una consulta que lleve a la causa específica.

¿Remedios caseros?

En algunos casos pueden ayudar a disminuir el dolor pero primero es importante identificar qué tipo de punzada se sufre.

Si ya se tiene una causa específica, es más recomendable un tratamiento encaminado a mejorar y no empeorar las cosas.