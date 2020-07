MINSA solicitará a viajeros prueba negativa de COVID-19 para ingresar a Nicaragua

Foto: Prueba de COVID-19 / Stockmedia

Con el fin de fortalecer el control epidemiológico de las enfermedades bajo vigilancia internacional, incluyendo las respiratorias, la titular del Ministerio de Salud de Nicaragua emitió una resolución en la que se reforma un decreto del 13 de julio y ahora se establece que en todos los puntos de entrada al país, se estarán tomando en cuenta las siguientes medidas:

a) Solicitar a los viajeros resultado negativo de la prueba: Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real para COVID-19, realizado en un período no mayor a 72 horas antes del ingreso al país.

b) Si los viajeros proceden de Asia, África y Oceanía, el resultado negativo de la prueba: Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real para COVID-19, deberá haber sido realizada en un período de hasta 96 horas al momento de su ingreso al país.

c) Viajeros no nacionales que presentan fiebre o síntomas respiratorios no podrán ingresar al país.

d) Viajeros nacionales que presentan fiebre o síntomas respiratorios podrán ingresar al país, pero pasarán a resguardo domiciliar, cumpliendo el protocolo establecido en el país.

e) Los viajeros a su ingreso que presenten resultado negativo de la prueba: Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real para COVID-19 y que no presenten ningún síntoma respiratorio, podrán tener libre movilidad en el país y se les dará seguimiento vía telefónica, por personal de salud por un período de catorce días.

Situación de coronavirus en el país

El Ministerio de Salud informó que en la última semana se reportaron en Nicaragua, 292 personas con coronavirus confirmado o probables por clínica y que hubo nueve fallecidos atribuibles a esta enfermedad, por la cual han sido atendidas hasta la fecha 2 mil 892 personas.

Así mismo, hasta la fecha se ha logrado la recuperación de 2 mil 492 nicaragüenses de este virus que ha afectado el mundo entero.