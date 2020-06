Viralizan historias de esperanzas de más nicaragüenses recuperados de coronavirus

"El Señor está aquí con nosotros en este hospital, se mueve en cada hospital, se mueve en cada médico", son las palabras que expresa una mujer al recibir a su paciente / Foto: TN8

En las redes sociales de Sin Filtro fueron publicadas nuevas historias de esperanza este fin de semana: se trata de pacientes recuperados del COVID-19 en el sistema de salud público.

La primera historia que se viralizó este fin de semana fue la de un paciente del Hospital Fernando Vélez Paiz, que tras estar en estado crítico, se despierta y por eso los médicos le dan la sorpresa a sus familiares, que lo ven por primera vez tras semanas desde su ingreso.

El paciente es calificado como "el de la victoria" por un galeno, quien lo muestra a sus familiares en medio de los aplausos del personal médico del moderno centro hospitalario capitalino.

"Te amo", "te quiero mucho", "sos mi mejor amigo", son algunas de las frases que la esposa del paciente le dice al hombre que aun yace en cama y al que le recomienda que no se emocione y no se canse, que pronto se van a ir y que no se preocupe porque "sus hijas están bien".

También hay otro video en que se muestra el alta de una paciente de un hospital público, la cual que expresa que "da gracias a Dios y está contenta por la buena atención que tienen los médicos", para éstos últimos expresa que "Dios los siga usando, Dios les siga dando inteligencia para que siempre salven vidas".

Más testimonios de vida

Otra mujer que se muestra en el video de Sin Filtro opina tras su egreso hospitalario que "excelente la atención, estoy muy feliz, muy contenta en la forma en que ellos me atendieron, esa parte de la familia que yo no tuve aquí, ellos gracias a Dios hicieron lo posible para que uno no se deprimiera y pudiera salir adelante".

"El Señor está aquí con nosotros en este hospital, se mueve en cada hospital, se mueve en cada médico y que diga el Señor poniendo su mano en este centro hospitalario", son las palabras que expresa una mujer al recibir a su paciente aún convaleciente en silla de ruedas, el cual es despedido en medio de aplausos del personal médico.

Estas historias dan esperanza en medio de la lucha que el país libra ante el coronavirus, pandemia de la cual se han recuperado 1 mil 489 nicaragüenses, según el último reporte de las autoridades de salud.