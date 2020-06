Delincuente pierde la vida a mano de una de sus víctimas en el Mercado Oriental

Foto: delincuente pierde la vida a mano de unas de sus víctimas/TN8

Tirado sobre una de las calles del Mercado Oriental, yacía el cuerpo de hombre hasta ahora de identidad desconocida, quien perdió la vida a mano de una de sus víctimas cuando trataba de asaltarlas. El hecho tuvo lugar la madrugada de este jueves en el sector de la Casa de los Encajes.

Te puede interesar: Motociclista irrespeta señal de tránsito y deja dos lesionado en Managua

Entre lágrimas, la señora Jessenia Carballo Pérez, relataba que los hechos se dieron en defensa propia. “Hijo, yo vendo café todas las noches aquí en el mercado, aquí me la paso buscándome el pan de cada día. Yo estaba en esa esquina esperando a mi hermano que me andaba trayendo el agua que iba a poner a calentar para hacer el café, y en eso apareció este hombre que yo jamás había visto en mi vida y me dice que le dé un cigarro, a lo que yo dije que no; en eso él me dice que le de todo lo que yo ando y que le iba a dar si el carretoncito que ando es alquilado y las cosas es por medio de préstamos; se enojó más y sacó un hierro que andaba guardado y me amenazó; pero en eso viene mi hermano y mira lo que está pasando, tira el agua y lo empuja a él para que se vaya, mi hermano no le quería hacer nada; pero en eso se levantó y le quiso dar con el hierro en la cabeza a mi hermano y a mí, por eso es que mi hermano sacó un cuchillo que andaba y le dice, vos ya no vas a andar jodiendo a la gente que se busca la vida y le tiró dos veces el cuchillo, la primera pasó de viaje; pero la segunda se la clavó en el pecho. Ahí nomás el hombre empezó a tirar chorros de sangre y quiso salir corriendo; pero a unos cuantos metros cayó y ya no se siguió moviendo más”, decía dona Jessenia, acongojada porque ahora su hermano irá detenido y pasará buen tiempo dentro de una celda.

Foto: delincuente pierde la vida a mano de unas de sus víctimas/TN8

Policía Nacional realiza las investigaciones

El responsable de la muerte de este hombre fue identificado como Habacuc Antonio Carballo Pérez y de inmediato fue puesto a la orden de las autoridades que en cosa de minutos estuvieron en el lugar para llevar a cabo su labor.

El fallecido estaría a la espera de que médicos forenses llegaran a recoger su cuerpo y lo trasladasen al Instituto de Medicina Legal en lo que se logra conocer su identidad y que algún familiar decida reclamarlo.

Por su parte, los hermanos Carballo, serían llevados a la Delegación Policial correspondiente, en lo que terminan las averiguaciones y se procede a elevar una causa penal en contra del que arrebató una vida.