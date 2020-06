Nuevos policías terminan curso con el compromiso de servir a la patria

Foto: Nuevos policías comprometidos con la patria / TN8

La Policía Nacional está realizando la clausura del segundo curso básico policial de este año, en el cual se están graduando 818 nuevos agentes, de estos 66 el viernes están ingresando a las filas de la Dirección de Operaciones Especiales.

Bajo el lema de Honor, Seguridad y Servicio, los nuevos oficiales han prometido cumplir su función de proteger a los nicaragüenses.

Durante el acto, la comisionada mayor Luisa Fernández, jefa de personal y cuadros de la DOEP, dio lectura al decreto de ascenso para los graduandos; mientras que el comisionado general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, les hizo la promesa de ley, a lo que al unísono respondieron, "Sí, prometo".

Compromiso con la nación

"Para mí es un orgullo formar parte de la Policía Nacional y más de la Dirección de Operaciones Especiales. Debo agradecer a Dios más que a nadie y a mis padres por el apoyo que me han dado hasta el día de hoy para poder cumplir este sueño de llegar a ser policía; además de la policía que me aceptó para poder ser parte de ellos. No voy a defraudar a la institución y menos a la población, por ellos estoy aquí y los serviré en todo lo que pueda", declaró Jairo, uno de los graduandos.

"Será un honor para mí el poder cuidar de la ciudadanía y mantener limpia de delincuencia las calles para que todos puedan circular tranquilamente sin importar el día ni la hora", dijo Martha Tapia, otra de los graduandos.

Esta segunda graduación está siendo dedicada al Comisionado Mayor Luis Emilio Busto López, héroe de la paz, asesinado por delincuentes golpistas.