Óscar Villavicencio: "Me lleno de orgullo de poder brindar conocimientos"

Egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) de la carrera de ingeniería en computación y a sus 27 años, Óscar Villavicencio, ha logrado en tres años con esfuerzo y empeño ser uno de los docentes destacados de Nicaragua.

El joven docente imparte la clase de Tecnología Educativa a los alumnos de secundaria del centro educativo San Luis, ubicado en el Distrito III de Managua.

"Mi familia está orgulloso de mí, que ven que estoy generando frutos de todo lo que he estudiado y gracias a mis conocimientos que son de mucha importancia en este colegio y que el colegio mismo está orgulloso de mi trabajo", indicó Villavicencio.

Óscar además brinda capacitaciones del manejo adecuado de las plataformas digitales que ha venido promoviendo el Ministerio de Educación.

"Es un honor, inclusive nunca me imaginé llegar a este punto de llegar a capacitar a grandes catedráticos que aquí tenemos inclusive de nivel universitario, han sido rectores e incluso directores de otros centros de estudios y yo me lleno de orgullo poderles brindar conocimientos a ellos", explicó.

Preparación académica continúa

Este reconocido maestro ha logrado a su corta edad obtener tres títulos, pero aspira a crecer más en la vida.

"De manera personal me gustaría llegar a ser asesor de tecnología, todavía estoy a tiempo y me sigo preparando para obtener mi cuarto título de informática educativa, como propósito, ya que me siento capaz y siento que mi idea se puede implementar en el nivel de educación que ayudaría al MINED, docentes y alumnos, para que el aprendizaje sea más fructífero", manifestó este hombre.

Además el Gobierno de Nicaragua a través del MINED ha promovido a los docentes del país con capacitaciones y así mejorar la calidad y enseñanza en los colegios.

"En enero de este año fuimos llevados a Diriamba donde se nos pagó una capacitación que tenía un costo de casi 128 mil córdobas por docente, donde fuimos casi 500 maestros; nos enseñaron metodologías que inclusive estoy poniendo en práctica en la actualidad. He aprendido nuevas formas, nuevas técnicas de utilizar los equipos que tengo y ponerlos en práctica", concluyó.