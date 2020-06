Pobladores del barrio El Recreo Norte en prevención de enfermedades

Foto: Llevaron el mensaje de prevención/TN8

Pobladores del barrio El Recreo Norte, recibieron la visita de médicos y enfermeras del centro de salud Altagracia, quienes llevaron el mensaje de prevención de las enfermedades que se registran en invierno y del coronavirus.

Te puede interesar: San Rafael del Sur garantiza higiene y salud en jornadas de desinfección

La lucha antiepidémica sigue llegando a más nicaragüenses con el propósito de que el dengue, zika, chikungunya y otras enfermedades no proliferen.

"Hablar siempre de lo que es la lucha antiepidémica, también hablar del dengue, zika, chikungunya, y ahora que también estamos hablando de lo que es la prevención del coronavirus, además de que andamos revisando casa a casa si hay pacientes febriles. Si hay pacientes con síntomas febriles inmediatamente los estamos dedicando, que tenga síntomas respiratorios y el que tenga signos febriles se están refiriendo al centro de salud, a fin de que inicien un estudio de que se trata esa fiebre, si es dengue, si es una infección de vías urinarias", explicó la doctora, Zoyla Canales, del Centro de Salud, Altagracia.

Foto: Las autoridades también están haciendo énfasis en las medidas de higiene/TN8.

Medidas de higiene

Las autoridades también están haciendo énfasis en las medidas de higiene para evitar que haya más contagios del COVID-19, entre esas el lavado de manos, usar mascarillas, y a su vez, insisten que mantengan los hogares limpios, para evitar los criaderos de zancudos.

"Está perfecto nosotros todos los días estamos trabajando en el barrio comunicando a la gente a la prevención, el cuidado de las personas en sus casas con su familia, que no dejen de ponerse las mascarillas, tenemos que trabajar porque esta pandemia no se va a ir mañana, no podemos paralizar el país, ni encerrarnos", aseguró el poblador, Arturo Miranda.

Siempre se hace la invitación al pueblo a que abran las puertas de sus viviendas para recibir las orientaciones sanitarias.