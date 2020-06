Inauguran tramo de adoquinado La California-San Diego en Villa El Carmen

Foto: Este proyecto generó 87 empleos directos/TN8.

El Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, concluyó el tramo de cinco kilómetros adoquinados entre La California y San Diego en el municipio Villa El Carmen, con una sección de rodamiento de 7 metros de ancho.

Con este proyecto se completan más de 10 kilómetros de una zona destacada por el turismo y la producción.

"Dar por inaugurado el magnífico proyecto de adoquinado de 11.9 kilómetros de longitud entre la California y Gran Pacífica. Nosotros hemos venido desarrollando este proyecto en varias etapas, la última de ellas: 5 kilómetros con una inversión de 66 millones de córdobas, en total suman casi 12 kilómetros, con una inversión total de 150 millones de córdobas", explicó Óscar Mojica, ministro del MTI.

Productores de caña de azúcar, granos básicos, pescadores y empresarios del sector turismo además de 37 mil 526 habitantes de la zona se benefician directa y permanentemente con esta obra que fortalece la red vial de ese municipio de Managua.

"Es una gran obra esta, igual que las que se están desarrollando en distintas partes del país, llevando el progreso a los sectores rurales. Esto incentiva a los productores para que tengamos mejores proyectos y podamos hacer nuestro mejor esfuerzo para contribuir al desarrollo de todo el país", destacó Pompilio Baca, productor en Villa Carlos Fonseca.

Turismo y economía

En la zona donde fue construida esta vía de acceso en permanente condiciones óptimas, se estimulará de manera positiva el turismo y la inversión.

"Cuando los hoteles de bandera internacional quieren venir a Nicaragua uno de los requisitos es estar a 45 minutos o una hora del aeropuerto de la capital, eso es un aspecto importante cuando ellos empiezan a invertir. Anteriormente hemos estado en conversación con esas marcas internacionales de hoteles, pero como no estábamos listos, no teníamos la carretera no se pudo hacer el negocio, pero ahora hay que buscar traer esos inversionistas de magnitud", señaló Giovanni Rodríguez, gerente de Gran Pacífica.

Este proyecto generó 87 empleos directos y sumó obras complementarias como la instalación de 13.75 metros de alcantarilla TCR de 36 y 25 metros de TCR de 48, 4 mil 157 metros de cunetas de mampostería y 13 mil 800 metros de demarcación de líneas horizontales; trabajos desarrollados en cinco meses.