"Mamacita más linda de TN8" gozará de una vivienda digna

Foto: Hija y madre que ahora tendrán mejores condiciones de vida gracias a Crónica TN8 / TN8

"Realmente no me esperaba que mi mamá fuera la favorecida fíjese, y que no solo fue esa la bendición, ha sido bendición tras bendición, ahora hasta una nueva casa tendremos, no tengo palabras", dijo Alba Mejía, quien rompió en llanto, pero de felicidad, al ver cómo trabajadores de la Alcaldía de Managua bajaban los materiales de construcción de lo que será su nueva casa.

Por varios años Crónica TN8 ha venido premiando a las madres nicaragüenses y más a aquellas que son capaces de quitarse el pan de la boca por sus hijos. Fue así que conocimos una bonita historia en el barrio Adolfo Reyes, donde el papel madre-hija se invirtió; Doña Alba Rosa Mejía padece de polio, pero esto no ha sido impedimento para atender y cuidar a su anciana madre, como esta algún día lo hizo por ella.

"Yo nunca la he dejado peor ahora, yo la baño, la visto, le doy su comidita, sus medicinas, así como ella me dio a mí, ella es como una niña para mí", dijo la noble hija.

Lee también: Más nicaragüenses se recuperan del COVID-19 por efectiva lucha de médicos

Foto: Trabajadores haciendo labores en la nueva vivienda / TN8

La historia de retribución se vio empañada por una difícil situación económica, su casita no prestaba las condiciones necesarias. La lluvia que es considerada para muchos como una bendición, para Alba, era una tortura.

Agradecimiento por el gesto solidario

"Yo no comía a veces, la gente me decía Alba cómo se te hunde aquí, las correntadas de agua. El Canal 8 miró nuestras condiciones y la situación de mi mamá enferma y se motivaron a ayudarnos. Mi mamá ya va estar cómoda, ahora hasta podré pasearla en su silla de ruedas. Estamos agradecidas, no tenemos palabras, aquí nos mojábamos, aquí se llenaba de agua, les agradezco el apoyo", señaló.

"Ahí en esa centralita, viera el montón de agua que se le acumulaba, todos los días en mera lluvia sacando sea como sea, es un gran gasto y ellas en verdad lo necesitaban", dijo Sugey Hernandez, vecina del sector, quien cuenta con una pulpería y quien conmovida por la situación de ambas le colaboraba con productos de la canasta básica.

La Alcaldía de Managua al conocer este caso, se dio a la tarea de cumplir con el mandato del Comandante Daniel de mejorar las condiciones de vida a las madres nicaragüenses.

Las láminas de zinc, las piedras canteras, la arena y todos los materiales necesarios para construir una vivienda digna le devolvieron la sonrisa a Rosa Alba Mejií. "Mi mamá va estar cómoda, ahora la voy andar paseando en su silla de ruedas por que aquí no podía yo, en el patio, el lodo, las condiciones", dijo Mejía.

Foto: Trabajadores haciendo labores en la nueva vivienda / TN8

Seguridad y mejor condición de vida

En siete días, tanto madre como hija tomarán posesión de su casa, donde nuevamente sonreirán, donde el miedo será cosa del pasado y donde podrán estar más seguras. "Nos trajeron colchones, ya pudimos dormir mejor, mi mamá está más tranquila. Canal 8 nos dio unos cupones, la comida, el pollito, la cocina, me siento feliz y agradecida", concluyó.

Vecinos que han sido testigos de la difícil vida que han llevado estas mujeres agradecieron el gesto de las autoridades.

"Hay gente que se ríe, critica estas cosas, pero no sabe lo que cuesta para una persona comprar una lámina de zinc, es una cosa costosa y que se la vengan a hacer aquí, con todo nuevo sin cobrarle ni un peso, solo con ver las condiciones, saber que lo necesita, es una gran obra que hace el Gobierno. Yo le aplaudo a él, al presidente Daniel, a la compañera Rosario, les doy las gracias en nombre de ellas", finalizó Mejía.

"Dios toca los corazones, todo es posible y a ustedes les tocó su corazón, ustedes Canal 8 han venido hacer este trabajo, pero primeramente los envió el Señor, esta hija cuida bastante a su viejita, se lo merecen", dijo Doña Thelma Roque, otra vecina.

La Alcaldía de Managua durante años ha sido el puente de solución y del inmenso amor que el Gobierno demuestra por los más necesitados y este caso no fue la excepción.