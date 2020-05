Familia fue beneficiada con vivienda digna en el Bo. Edgard Munguía

Foto: La respuesta fue inmediata a la necesidad de la familia/TN8

La alianza para transformar vidas nuevamente rindió frutos para las autoridades de la Alcaldía de Managua y la embajada de China Taiwán, quienes este martes entregaron la quinta vivienda digna en el barrio Edgard Munguía, en el Distrito I.

La vivienda entregada al ciudadano Carlos Manuel Mayorga, es la séptima de la cuarta etapa del proyecto que ambos gobiernos desarrollan desde octubre del 2018.

Foto: La prioridad la define las necesidades de las familias/TN8.

"Me siento alegre, feliz, más tranquilo de estar evitando, peormente con estas lluvias. Trabajaron rápido para poder yo vivir aquí, ahora yo se lo agradezco al comandante Ortega y a Doña Rosario Murillo que me hicieron este regalo; si no me lo hubieran hecho quién sabe para dónde hubiera agarrado, hubiera aguantado todo el invierno", manifestó Carlos Mayorga.

Las autoridades realizan esfuerzos para dar respuestas a las familias que enfrentan dificultades económicas, que les imposibilita por su cuenta mejorar las condiciones de sus viviendas.

Condiciones de las familias

La prioridad la define las necesidades de las familias y las condiciones precarias de la estructura domiciliar, por lo que a través de un proceso paulatino se va atendiendo y brindando soluciones a las familias.

Foto: La vivienda entregada al ciudadano Carlos Manuel Mayorga/TN8.

"Nos sentimos muy contentos, muy realizados de ver que nuestra cooperación se ha convertido en un beneficio para las familias humildes, eso nos anima más para seguir trabajando, acompañando a la Alcaldía de Managua para servir a la población", expresó el embajador de China Taiwán, Jaime Chin Mu Wu.

Por otra parte, la alcaldesa de Managua reconoció que la coordinación de la población organizada en los barrios y comunidades y las autoridades de la municipalidad de Managua hace más efectiva la identificación de las familias que necesitan, a veces con urgencia, el apoyo de las autoridades y que la política inclusiva impulsada desde el Gobierno Central ha permitido el protagonismo de las familias en los proyectos sociales.