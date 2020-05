Entrega de vivienda dignifica a una familia del barrio Santa Clara

Foto: La protagonista de esta inauguración vive en el barrio Santa Clara/TN8

El Gobierno a través de la Alcaldía de Managua, sigue cambiando la vida de muchas familias, con la entrega de viviendas que hace en cooperación con Taiwán.

Te puede interesar: Presentan avances de la nueva interconexión entre barrios de Managua

La protagonista de esta inauguración vive en el barrio Santa Clara, ahora que recibió esta nueva vivienda, sus preocupaciones en la temporada de invierno acabaron.

"Yo me siento muy orgullosa, porque es un logro, una gran bendición de Dios de parte de nuestro Presidente. Yo me siento muy agradecida, muy contenta, por esta casa digna que Dios me ha proveído, que Dios me los bendiga, y bendiga a todos mis compañeros que me han acompañado para tener esta casita digna. Ahora vamos a pasar el invierno muy alegre porque vamos a estar más seguros, bajo un techo digno, antes teníamos que sufrir las consecuencias de la lluvia, era deplorable la casita, no teníamos muchas condiciones, pero ahora sí vamos a estar bien seguros", expresó Isabel Mayorga.

Foto: La entrega de estas viviendas dignas, han llenado de paz, alegría y unidad familiar/TN8.

La entrega de estas viviendas dignas, han llenado de paz, alegría y unidad familiar a nicaragüenses, que por muchos años han vivido en situación vulnerables. Sin embargo, hoy tienen más seguridad y habitan más cómodos.

Servicio a la población

"A nosotros nos da la oportunidad, de seguir acompañando a este pueblo que lo que quiere es bienestar. Una vez más se pone en manifiesto, el amor al prójimo a través de estos proyectos de amor y de cariño, de solidaridad, que le damos gracias infinitas a Dios que nos da la oportunidad de ser útiles, a través de estos proyectos al servicio de la población", manifestó, Reyna Rueda, Alcaldesa de Managua.

Foto: Esta es la vivienda número 14 que se entrega en este barrio/TN8.

"Este es un pueblo luchador como es el pueblo nicaragüense. El equipo de la alcaldía sigue construyendo casas dignas, hoy día para nuestra hermana, Isabel Mayorga, preside su casa digna, estamos muy contentos compartir con ellos sus alegrías. La embajada de Taiwán se complace en ser partícipe, de esos esfuerzos, esfuerzos para hacer realidad de un sueño, una familia humilde que cuenta con una casa segura y techo seguro", mantuvo Jaime Chin Mu Wu, Embajador de China Taiwán.

Esta es la vivienda número 14 que se entrega en este barrio. Esta familia luego de 23 años de penuria e incertidumbre, hoy tiene estabilidad.