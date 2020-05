Vida de familia capitalina cambia con entrega de vivienda

Foto: El programa ha transformado en casi dos años la vida de 205 familias en Managua/ TN8

Una familia del barrio Hilario Sánchez, del Distrito VII de Managua, se sumó este miércoles a la lista de beneficiadas por el Gobierno nicaragüense a través del programa Viviendas Dignas.

El programa gubernamental apoyado por la República de China Taiwán, ha transformado en casi dos años la vida de 205 familias en Managua.

"Mis condiciones cambian para bien, gracias a Dios, porque a mi casa entraba el agua, teníamos que correr a agarrar baldes y ponerlos. Le doy gracias a nuestro Presidente, le doy gracias a los representantes de China-Taiwán por ayudarnos aquí en Nicaragua, a gente de bajos recursos porque a veces no tenemos. Si dejamos para la comida, no ajustamos para hacer una casa aunque nosotros queramos, pero no tenemos las condiciones", expresó Karla Martínez, beneficiada y madre de seis pequeños.

Foto: El Gobierno ha impulsado el desarrollo de las zonas relegadas por décadas/TN8.

"Una casa digna para ella es una casa excelente; entonces, ahora ya en el futuro no se preocupe de cualquier situación, cualquier eventualidad, por eso nosotros también nos sentimos muy contentos de compartir esa alegría, esa satisfacción", manifestó el embajador de Taiwán, Jaime Chin Mu Wu.

24 viviendas en este barrio

Desde la Alcaldía de Managua, el Gobierno ha impulsado el desarrollo de las zonas relegadas por décadas, como el barrio Hilario Sánchez; donde las autoridades de la municipalidad han hecho entrega de 24 viviendas a familias que se encontraban en condiciones vulnerables.

Foto: El Gobierno de la República de Taiwán afianza su cooperación con el Gobierno de Nicaragua/TN8.

"Se han hecho obras de drenaje, se han hecho calles, se han hecho andenes, se han hecho vados, se ha mejorado mucho y se ha hecho un gran trabajo con las viviendas dignas y con la solidaridad de Taiwán. Estamos hablando de que esta es la vivienda digna número 24 que se entrega en este barrio", señaló el vicealcalde de Managua, Enrique Armas.

El Gobierno de la República de Taiwán afianza su cooperación con el Gobierno y fraternidad con el pueblo apoyando las gestiones para garantizar la seguridad de los nicaragüenses.

Este jueves entregará al Ministerio de Salud nuevos equipos de protección ante el nuevo coronavirus, anunció el embajador Jaime Chin Mu Wu.