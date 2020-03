Brindan recomendaciones para combatir el estrés por el coronavirus

Foto: TN8

La doctora Nuria Lorita Ayán, especialista de España en medicina integrativa, a través de una videoconferencia explicó que es necesario lograr la integración del cuerpo y la mente en estos tiempos, fortalecer el sistema inmunológico y ejecutar una serie de ejercicios mentales.

En su publicación más reciente, titulada "Comprendiendo la Amenaza Global del Coronavirus COVID-19", expone que el virus viaja tan rápido como los medios de transporte, además aclara que la tranquilidad o la calma provienen de conocer cuál es la situación.

“Lo que se está produciendo se llama un desequilibro inmunológico, el sistema inmunológico que está compuesto por células y sustancias. Desde que conozco el sistema inmunológico he aprendido sobre las fuerzas de seguridad dentro del sistema de defensa, podría decirse que hay dos formas básicas de defendernos, una con células que serían soldados con funciones específicas y otras con sustancias por así decirlo, armas químicas”, dijo la Dra. Lorita.

“Es el cuerpo que está reaccionando, por una parte de manera como corresponde y por otra de manera exagerada y por eso tenemos esa variedad de síntomas que parecen un caos inmunológico, pero cuál es el problema, que como humanidad que no hemos pasado antes por esta enfermedad, no sabemos qué hacer, no tenemos la experiencia. Ellos que dicen que es como una gripe, no es una gripe, es mucho más grave que una gripe”, valoró la doctora con autoridades de salud de Nicaragua.

Destacó que lo importante es “prevenir, estar alerta, esa alerta tranquila que proviene de la educación”.

Evitar las noticias falsas

Recomendó buscar siempre las fuentes confiables. “No crean todo lo que llega por mensajes al móvil, no crean incluso lo que se publica. Las autoridades nos proveen de información que nos dé confianza, información que nos dé tranquilidad. Si no sabés filtrar, yo prefiero que no escuchen nada y solamente lo que diga su médico, el profesional de la salud y el profesional responsable de educación".

"Estamos encontrando un montón de casos que sin estar contagiados o tener otro problema están enfermando de otro modo, entrando en crisis de ansiedad, en situaciones de depresión por tantas noticias falsas que están circulando”, puntualizó.

Ejercicios sencillos

Recomendó ejecutar una serie de ejercicios emocionales y mentales. “Sentarnos, cerrar los ojos, no tener nada en las manos, apagar teléfonos, desconectar todo y que durante por tres minutos, nada nos interrumpa, simplemente respirar. Vamos a llevar nuestra atención a los orificios de la nariz, nos fijamos cómo entra el aire, lo voy soltando despacio, así durante tres minutos; así le digo a mi cerebro calma, que todo está bien, tranquilo, vamos a estar aquí”, indicó.

Valoró que hacer algo creativo es muy importante, “un cuaderno o un blog y escriban sus cosas. Hay que sacar de uno lo que sentimos, dibujar, pintar, hacer trabajos manuales, cantar abre el corazón, creo que esto es importante para ayudar a nuestro cuerpo”, exhortó.