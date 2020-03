Gustavo Leytón, 40 años de trayectoria y 15 de ser Rey del Chinamo

Foto: Cortesía

El artista nicargüense Gustavo Leytón está de manteles largos, cumpliendo 15 años de ser conocido en el mundo artístico como el Rey del Chinamo y 40 años de iniciar su carrera como cantante.

En una entrevista con un equipo de Crónica TN8, nos cuenta cómo inicio su vida artística.

"A veces las cosas pasan sin querer, a veces las cosas pasan porque el río te tiró para ahí, pero en realidad yo nací de dos viejos. Mi madre me tuvo a los 43 años, mi padre tenía mi edad cuando yo nací y cuando yo crecí prácticamente fui conociendo a dos ancianos que me criaron", expresó.

El Rey del Chinamo destacó que "mi papá a los 12 años me enseñó a hacer pantalones, mi mamá le quitaba riales a mi papá, le obligaba a mi papá hasta por lavarle la ropa pero por dármelo a mí, porque mi papá no quería que estudiara, mi papá quería que yo fuera sastre, que tuviera mi oficio, pero mi mamá no, mi mamá quería que yo estudiara".

Don Gustavo cuenta que para llegar a la trayectoria que tiene, nada fue fácil, pasó por muchas dificultades financieras al momento de querer hacer su primer disco musical, y que en ese momento su primer apoyo fue el campeón mundial Alexis Argüello, Q.E.P.D, y Everth Cárcamo.

Apoyo del gran Alexis

"Anduve buscando patrocinio, nadie me dio patrocinio y llorando en las aceras de la Alcaldía de Managua. Llorando de verdad, no me da pena decirlo, porque te sentís impotente, siento la gran mano del grande y generoso Alexis Argüello; me dijo, '¿qué te pasa?' es que ando buscando patrocinio para para esto pero no he hallado. Me dijo: '¿qué es lo que querés?', patrocinio le dije; 'te vamos a apoyar, ¿cuanto querés? te vamos a apoyar y no te preocupes'", mencionó Leytón.

"El primer video de esto me lo regaló Everth, el segundo video me lo regaló Everth, con una pequeña ayuda de mis amigos", dijo.

A lo largo de su vida artística ha tenido participación con varios grupos musicales, este último fue Dimensión Costeña, separándose de ellos para iniciar su carrera como solista.

"Me fui a Dimensión Costeña y ahí empezamos a viajar los Estados Unidos, México, Centroamérica. De 1990 hasta el año 2005 que me salí", continúa comentando Leytón.

Planes de retiro

Gustavo Leytón quiere retirarse en el año 2022 para iniciar nuevos proyectos personales, pues asegura que ya la edad se nota y las enfermedades aparecen, aunque si sale alguna actividad en la que él pueda asistir con gusto lo hará.

"Me quiero retirar para dedicarme a otra cosa, y si algún amigo me puede ayudar a retirarme, para inspirar ejemplo, no para inspirar lástima, se lo pido que me ayuden desde ahorita para emprender otro negocio, negocio que estoy soñando hacer para el 2022 pero tengo que terminar esta lucha hasta el 2021; esa es la gran meta que tengo", recalcó.

Servir de ejemplo para las próximas generaciones que quieran realizar sus sueños es una de las cosas que Leytón desea. "Ser recordado como una persona capaz y no dar lástima", aseguró.

El cantante nicaragüense con gran trayectoria musical, también emitió un mensaje a los jóvenes, futuro del país.

"Se lo digo a ustedes que están jóvenes, aprovechen en su juventud, estudio y en el construir y no destruir, el país necesita de la fuerza de los jóvenes para salir adelante, nosotros vamos de salida así que el futuro de ustedes, está en la mano de ustedes, necesitamos profesionales, gente capacitada y respetuosa por sobre todas las cosas para que sus niños, nuestros nieto,s sean respetuosos en una sociedad mejor", concluyó.