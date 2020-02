Expertos dan consejos de cómo defenderse ante delincuentes en Nicaragua

Foto: TN8

Recientemente no solo en Nicaragua, sino en varios países, se han registrado casos de violencia contra la mujer, así mismo asaltos a varones que muchas veces han terminado en la muerte de la víctima.

Por esta razón nuestro país ha incrementado el patrullaje oficial, así como la atención a la línea de emergencia (118) para dar auxilio a quien lo necesite.

Aprenderse el número al que debemos acudir en caso de estar en peligro es importante, no obstante tenemos más herramientas que podríamos utilizar.

Recordemos que mujer prevenida vale por dos y este dicho es válido para todos, ya que un acto violento le pasa a cualquiera y para estar preparados, aprender un poco de defensa personal puede ayudarnos a escapar de situaciones que atenten nuestras vidas.

Eddy Silva, entrenador de artes marciales, especialista en Taek Won Do, relata que aprender a defenderse es importante porque la confianza crece en la persona y con la técnica adecuada, sin importar el tamaño, cualquiera puede llegar a vencer a su oponente.

En Nicaragua hay diversas academias en artes marciales, las cuales tienen un apartado exclusivo para la defensa personal, ya que con esta práctica incluso se puede desarmar a alguien.

“En dos ocasiones fui asaltada, en la primera me golpearon porque forcejeé con ellos y en la segunda me pusieron un cuchillo. Decidí aprender defensa propia, ya ahora me siento un poco más segura, es necesario que todos debamos aprender”, expresó Luisa Solís, joven que ha vivido en carne propia el terror de ser atacada por delincuentes.

¿Podemos usar algún arma?

¿Saber defensa propia es la única arma que tenemos para actuar contra un atacante? Encontramos lugares como El Tirador Nicaragua, una armería donde existen herramientas exclusivas para responder ante agresiones.

En este lugar nos mostraron el famoso gas pimienta y nos hablaron de los efectos que causa. “Te provoca ceguera total, esto le da tiempo a la persona de huir, alcanza hasta un metro de distancia, su costo es de 25 dólares y en caso de rociarse a sí mismo, con abundante agua helada se puede revertir el efecto”, dijo Harry Cerda, vendedor del establecimiento.

También habló un poco del choque eléctrico, el cual con 3 mil voltios y con el contacto directo con la piel puede desmayar a una persona o causarle la muerte si es hipertensa. El costo varía entre 50 a 60 dólares.

Además de esto se encuentran pistolas de balines hechos de metal que pueden ser letales. Estos artículos son legales para cualquiera que desee portarlos y defenderse ante una situación de peligro. Adquirirlos es sencillo, incluso en la tienda que visitamos ofrecen el servicio delivery.

Pero las opciones de protección no se acaban aquí, en las redes sociales se ha proliferado el uso de silbatos, con el que se pueda pedir auxilio de forma práctica, además que es un objeto que puede usar desde el más pequeño hasta el más grande.

Estar preparados para acontecimientos que nadie espera vivir podría salvar nuestras vidas.