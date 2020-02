Hospital Manolo Morales desarrolló jornada de ultrasonidos doppler

Foto: TN8

El personal médico del departamento de radiología del hospital de referencia nacional Manolo Morales, realizó este viernes la jornada mensual de estudios especializados de vasos sanguíneos o ultrasonidos doppler.

Una vez al mes en este hospital escuela se duplica la atención a los pacientes que requieren realizarse un ultrasonido doppler, cuyo costo fuera del sistema de salud pública tiene un valor de al menos 100 dólares.

"Nosotros estamos trabajando con dos equipos de alta resolución, son equipos de ultrasonidos de última generación con los que podemos realizar estos estudios con alta calidad. Estos estudios son de alto costo, puede llegar a costar incluso hasta 100 dólares por sistema; se valoran vasos sanguíneos, arteriales o venosos y es de mucha utilidad para nuestra población porque son estudios que tienen una demanda alta", explicó la Dra. Karina Norori, responsable del departamento de Radiología.

Mensualmente en el Hospital Escuela Manolo Morales se realizan entre 300 y 350 estudios doppler que permiten a los médicos tratantes conocer la cantidad y la velocidad del flujo sanguíneo de sus pacientes y con ello dar un diagnóstico exacto, para posteriormente brindar un tratamiento oportuno.

Diariamente, debido al proceso minucioso del estudio, se desarrollan al menos 16 ultrasonidos de este tipo, en las jornadas extraordinarias como la de este viernes que se atienden a 20 pacientes más para avanzar en la prestación de servicios médicos a la poblacion.

Atención de calidad con diagnósticos precisos

"Nosotros no solamente atendemos a nuestros pacientes, somos un hospital de referencia nacional, atendemos a pacientes de nuestra consulta, de las regiones de dónde nos soliciten ya sean centros de salud u hospitales. Cuando ellos vienen acá nosotros de inmediato les entregamos el resultado, precisamente para que ellos no se atrasen, ellos van con su resultado hoy mismo y no se atrasan con la cita que ellos tienen y el médico les da el seguimiento apropiado", agregó la Dra. Álvarez.

"Me enviaron a hacer un ultrasonido doppler y por mis escasos recursos vine aquí. La atención está bien porque la cita la tuve a las 9:00 (de la mañana) y me atendieron a las 9:10; además, la doctora me explicó bien, tengo una trombosis parcial", indicó Fátima Artola.

"Fui primero a un centro de salud y me mandaron para acá, ya estoy lista, ya me hicieron el examen, fue rápido y me atendieron bien. Voy encantada con todo lo que están haciendo", señaló Miriam del Socorro García, una paciente de la tercera edad.

Estas atenciones y la calidad del servicio que prestan los médicos más los equipos especializados, son parte de las acciones que realiza el Ministerio de Salud para atender dignamente a los pobladores.