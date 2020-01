Nicaragua llevará a cabo Torneo de Surf este 8 y 9 de febrero

Foto: TN8 (Archivo)

Las autoridades del Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, están invitando a todas las familias nicaragüenses, sobre todo a los jóvenes, a que participen en el Torneo Nacional del Surf 2020.

La competencia se estará realizando los días 8 y 9 de febrero, en el centro turístico La Boquita, en el departamento de Carazo.

Félix Sánchez, coordinador de promoción del INTUR, dijo que es un evento deportivo que se combina con diversión y promoción de la cultura, por lo que están invitando a las familias para que acudan ya que también habrá gastronomía para todos los gustos.

Te interesa: EPN hará millonaria inversión para mejorar puertos turísticos del país

"Vamos a contar con 120 surfistas nacionales e internacionales para competir en aguas del centro turístico; habrán siete categorías y se premiará a los seleccionados", indicó Sánchez, agregando que también habrá diversión para los asistentes.

"Actividades recreativas que vamos a tener por ejemplo el día sábado 8 de febrero, vamos a tener una fiesta playera el sábado 8 y el día 9, vamos a tener una fiesta al ritmo de Costa Azul, para todas aquellas familias que también quieren ir a bailar cumbia", refirió.

Detalles del torneo

Las inscripciones están abiertas en las delegaciones del INTUR para todos los interesados a quienes se les garantizará la seguridad.

Eduardo Torres, de la federacion nicaragüense FENISURF, dijo que Nicaragua tiene buenas playas para practicar el surf y es un deporte que está tomando auge en los jóvenes.

"Es una oportunidad de tener este evento en La Boquita, una ola muy buena, para algunos de calidad mundial, donde se tuvo un mundial y creo que las condiciones se van a prestar con el apoyo de todas las instituciones para poder tener un evento de buena calidad, especialmente teniendo la capacidad de tener a estos premios y todas las instituciones al servicio de este evento", dijo Torres.

Por su parte Fernando Baltodano, alcalde de Diriamba, invitó a las familias a que acudan a participar al evento.

Dentro de las categorías a participar en este torneo nacional de surf están: open masculino, open femenino, open internacional, junior sub 14, junior sub 16, junior sub 18 y longboards.

Las autoridades del Instituto Nicaragüense de Turismo están anunciando que para los ganadores habrán más de 60 mil córdobas en premios, equivalente a unos $1,800.