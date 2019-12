Inauguran nueva área de cocina en el hospital primario de Ticuantepe

Foto: TN8

Una importante inversión de rehabilitación al comedor en el hospital primario Amistad México Nicaragua en Ticuantepe, concluyó de manera exitosa, esta unidad de salud abarca 25 comunidades de la zona y no contaba con un área así para darle una mejor atención a los pacientes y familiares.

Esta es una de las restituciones de derechos y modelo que el sistema público de salud está realizando en los hospitales primarios para que los habitantes asistan a estos centros, donde se les brinda una atención con calidad a los pacientes.

“Este comedor viene a beneficiar a una población de 37, 565 habitantes, en el cual se le va a garantizar los 3 tiempos de alimentación a todo paciente que acuda a nuestra unidad de salud y que amerite ser ingresado, nuestro municipio cuenta con 25 comunidades, la mayoría son comunidades rurales, con difícil acceso. En este momento ya contamos con este comedor fruto de nuestro buen Gobierno”, expresó, Ninka Reyes, Directora del Hospital Amistad México Nicaragua.

Este Hospital cuenta con programas y una gran capacidad para atender a toda la población desde, niños, adultos y ancianos.

“Quiero sentirme muy gozoso porque nosotros como discapacitado también tenemos una atención muy grande, que ningún gobierno lo ha dado, solo el Comandante y la Vicepresidenta que está viendo por los pobres y los más necesitados, y nos sentimos muy orgullosos por todo el trabajo que realizan las enfermeras y las doctoras del hospital Amistad México Nicaragua", dijo Evelio Pérez, paciente del hospital.

Restitución de derechos

Es muy importante ver cómo el Gobierno ha venido mejorando la calidad de salud, aportando un poco más en las infraestructuras para ofrecer a la población nicaragüense un mejor servicio en todo el país.

“Me siento alegre en saber que el Gobierno me dio la oportunidad de seguir trabajando por que para el tiempo de los neoliberales me negaron trabajar por mi edad, pero el Gobierno ha venido restituyendo nuestros derechos, y me dio la oportunidad de sentirme útil para aportar para la población y para mi familia", comentó Martha Loaisiga, trabajadora del hospital.

"Hoy le doy gracias al Gobierno y me siento muy emocionada porque cada día vemos como vienen personas que necesitan ese plato de comida, pacientes que nadie los viene a ver, ahí estamos nosotros con amor y cariño ofreciéndole nuestro servicio”, finalizó Loaisiga.