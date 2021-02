Foto: Anuncian nuevas fechas para el festival Tecate Pa'l Norte 2021/Referencia

El festival norteño más importante de los últimos años, Tecate Pa’l Norte, informó a través de sus redes sociales que volverán tras cumplir un año de haber sido cancelado por la pandemia de COVID-19.

“Cada día que pasa, nuestro deseo de reunirnos es mayor y nos da el impulso de seguir trabajando para muy pronto volver a rugir frente a los escenarios”, escribieron en el comunicado oficial.

Además, la producción aseguró que volverán a rugir los días 12 y 13 de noviembre, a pesar de que los avances de la pandemia no pueden ser del todo pronosticados o controlados, y de que el semáforo epidemiológico podría cambiar las cosas, algo que reconocieron plenamente los organizadores.

“Aún y cuando tenemos toda nuestra energía enfocada en que suceda este año, sabemos que existe incertidumbre en este momento, por lo que en caso de que no sea posible optaríamos por movernos definitivamente para el mes de abril de 2022″, escribieron.

Por último, aseguraron que los boletos adquiridos en cualquier fase todavía son validos para la siguiente edición, misma que se realizará dentro del Parque Fundidora, como ya es costumbre.

“Tomemos este tiempo para recordar los mágicos momentos que hemos vivido juntos, y eso nos llevará muy pronto al más increíble de los reencuentros”, finalizaron.

Fue en marzo de 2020, a unos días de realizarse, cuando la producción decidió que cambiarían el festival para el segundo semestre del año, los días 11 y 12 de septiembre.

Pero el 29 de junio del mismo año, dieron a conocer que lamentablemente se tendría que recorrer para el año 2021, aunque sin anunciar otra fecha, por lo que los fanáticos estaban a la expectativa de recibir noticias.

El cartel que nos esperaba para la edición 2020 tenía como principales exponentes a The Strokes, Tame Impala, Alejandro Fernández, Andrés Calamaro, Babasónicos, Daddy Yankee, El Tri, Foster The People, Galantis, Iggy Azalea, Juanes, Los Autenticos Decadentes, MGMT, Milky Chance, Morat, Paulo Londra, Sum 41 y The Whitest Boy Alive, entre muchos otros.