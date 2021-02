Ariana Grande alcanza un nuevo Guinness Récord / Vanitatis

¡Imparable! Ariana Grande sigue conquistando premios y reconocimientos gracias a ‘Positions’, canción que ocupó el primer lugar en los Hot 100 de Billboard y que batió récord.

‘Positions’, que es también el nombre de su sexto álbum de estudio, alcanzó el número uno en la lista desde el 7 de noviembre del año pasado tras ser lanzada el 30 de octubre del 2020. Asimismo, otras cinco canciones de Ariana han logrado llegar a la primera posición en la lista: ‘Thank u, next’; ‘7 rings’; ‘Stuck with U’ y ‘Rain on Me’.

“Lo que hace que su reciente récord sea tan extraordinario es que Grande es actualmente la única artista que lo ha logrado en la historia”, escribió Guinness, en la publicación que resalta el logro de la artista de 27 años.

Cada vez se hace más larga la lista en reconocimientos de este tipo que alcanza la artista, que logró superar a artistas como Mariah Carey, Justin Bieber Taylor Swift y la misma Britney Spears, que han estado cerca a este logro pero nunca lo han alcanzado.

Asimismo, Ariana es comparada con otros artistas de talla grande como Rihanna y The Beatles.

Dentro de los veinte reconocimientos de la artista sobresalen:

- ‘7 Rings’ como la canción más reproducida en una semana en la plataforma de Spotify. con 71'467.874 reproducciones.

- Artista femenina con más seguidores en Spotify, sumando más de 54 millones de seguidores hasta diciembre del 2020.

- Las tras canciones más rápidas en alcanzar el número uno del Reino Unido de una artista femenina con “Thank U, Next”, “7 Rings” y “Break up with Your Girlfriend, I’m Bored”.

- Primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido: De ‘7 Rings’ a ‘Break up with Your Girlfriend, I m Bored’.

- El tatuaje de Eevee (Pokemón) más popular: la artista publicó en su cuenta de Snapchat en 2019 su tatuaje y fue reproducido por más de 12.146 de sus seguidores.

- Mayor número de suscriptores para una cantante en YouTube (mujer) con 41.1 millones de suscriptores.

-La mayoría de las canciones (cinco) que debutaron en el número uno en el Billboard Hot 100.