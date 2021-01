¡Irreconocible! The Weeknd se cambia el rostro y lo comparan con Calamardo

Foto: Referencia

2020 marcó una etapa exitosa para The Weeknd al triunfar en las listas de reproducción con su cuarto álbum de estudio: After Hours, material que incluye la pegadiza "Blinding Lights", la canción más escuchada en Spotify durante el año pasado, con más de 500 millones de reproducciones.

A principios del mes pasado lanzó un remix de dicho dicho tema con Rosalía. Ahora, para empezar el 2021 de la mejor manera, el canadiense, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, acaba de estrenar el video oficial de "Save Your Tears", en el cual, llama la atención el parecido del cantante con Calamardo, en el capítulo de Bob Esponja en el que se hace 'guapo'.

El audiovisual supondría el final de la era de videos de After Hours. El primer video que se lanzó del disco fue "Heartless", en el que The Weeknd festeja en Las Vegas mientras está drogado. Luego luce ensangrentado en "Blinding Lights" y "Until I Bleed Out". Es decapitado en "In Your Eyes" y en "Too Late", su cabeza se une al cuerpo de otra persona.

Ahora, en "Save Your Tears", The Weeknd se desprende de las características heridas que tenía en los mencionados metrajes e incluso en premiaciones en vivo, como en los MTV Video Music Awards.

El músico de 30 años luce como si su rostro se hubiera sometido a una cirugía estética, mientras realiza una presentación en un escenario, con personas a las que no se les ve la cara, lo que podría interpretarse como una indirecta a los Premios Grammy, luego de que el artista no recibiera ninguna nominación a la 63 edición de los galardones.

Así reaccionaron en redes

Todos sabemos que The Weeknd se inspiro en calamardo guapo para el video de Save Your Tears😎 pic.twitter.com/VAv7GgHc9Y — Judith (@jotade_judith) January 5, 2021

Psicólogo: The Weeknd Calamardo no existe, no te hará daño.

The Weeknd Calamardo: *Existe*. pic.twitter.com/OQOG1tzOuy — Suso (@antoinejes942) January 5, 2021

Contrataron a Calamardo para salir en el video de Save Your Tears de The Weeknd, tremendo presupuesto 🤩🥳 pic.twitter.com/qiXkBmUJX7 — 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑖𝑑 ☁️ (@smiling_moon_) January 5, 2021