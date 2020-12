¿Elton John no quiere lanzar un nuevo disco? Aquí la razón / mg noticias

A la espera de que la actual crisis sanitaria provocada por el coronavirus le permita retomar esa gran gira que inició hace ya dos años para despedirse definitivamente de los escenarios.

Elton John reconoció que no tiene literalmente "ni idea" de qué podrá o no podrá hacer a corto plazo a fin de dar continuidad a su gloriosa carrera artística: una circunstancia que, en sus propias palabras, le hace sentir "genial".

"No tengo idea de lo que voy a hacer en el futuro, y reconozco que eso me hace sentir genial", aseguró en su última entrevista a la publicación musical Record Collection.

Lo que sí parece tener claro el cantante es que no se encerrará en el estudio de grabación para tratar de dar forma a un hipotético nuevo disco, ya que en estos tiempos tan inestables prefiere sacar el máximo partido a su vida familiar y a la inestimable compañía de su marido, David Furnish, y de sus hijos Zachary y Elijah.

Te puede interesar: Anahí y Christopher Uckermann muestran sus ensayos para el concierto de RBD

"No creo que estemos en un momento en el que el mundo necesite un nuevo álbum de Elton John. Yo tampoco me siento inspirado para escribir ni componer nada. Ahora mismo ejerzo de padre a tiempo completo y me encanta. Amo ser padre", reveló con su sinceridad y transparencia habituales.

Elton John, nacido como Reginald Kenneth Dwight, es un cantante, compositor y pianista británico.​​​

Con una carrera de más de 50 años, ha lanzado alrededor de 30 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en el mundo, siendo uno de los artistas musicales más exitosos de la historia.​​