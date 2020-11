Billie Eilish domina al mundo al estrena el sencillo "Therefore I Am" /

La cantante Billie Eilish (Los Ángeles, 19 años) ha estrenado este jueves la canción Therefore I Am, un tema de corte hip-hop en el que ha vuelto a los sonidos electrónicos.

La artista, ganadora de cuatro premios Grammy este año, ha acompañado la canción por un vídeo en el que se pasea sola en un centro comercial de Los Ángeles (EE UU) en el que acostumbraba a quedar con sus amigos años atrás, esta vez sola y sin nadie alrededor.

El tema parece tener una clara inspiración filosófica, desde el propio título Therefore I Am, que quiere decir Por lo tanto soy, en referencia a René Descartes, autor del famoso “Pienso, luego existo”; hasta su portada, en la que un busto blanco de estilo clásico se rompe. Eilish aseguró en redes sociales que estaba nerviosa por esta nueva creación y su hermano y habitual productor, Finneas, afirmó: “Queda mal que lo diga yo, pero este tema es una pasada”.

Con su habitual discreción, Eilish apenas ha dado detalles de sus nuevas composiciones, aunque de los tres temas sueltos que ha publicado desde el lanzamiento de su primer álbum, este es el que más apunta a ser un posible avance de un trabajo más extenso.

Este verano, la artista estrenó My Future, íntegramente durante el confinamiento, en que dejaba a un lado su vertiente más electrónica y apostaba por un sonido más orgánico, con sonidos de balada a piano, ritmos más próximos al R&B y cadencia entre el funk y el jazz.

A principios de este año lanzó No Time To Die, la banda sonora para la próxima película de James Bond, que ha retrasado su estreno por la pandemia y que tomaba el relevo a Everything I Wanted, lanzado a finales de 2019.