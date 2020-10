Antonio Orozco presenta "Entre sobras y sobras me faltas" /

Antonio Orozco nos regala la versión más especial e íntima de 'Entre sombras y sombras me faltas'. Un tema recién estrenado, que es el nuevo adelanto de su próximo disco 'Aviónica'.

Con traje chaqueta, sin corbata, a piano y voz. Orozco conecta con los espectadores y emociona al interpretar esta versión tan personal de CADENA 100 Por Ellas 2020 presentado por El Corte Inglés.

Una noche llena de sentimientos encontrados, por la situación que vivimos, pero con un fin común, cantar juntos POR ELLAS y arroparnos los unos a los otros sin que esta pandemia arrase con todo. Porque la música, la humanidad y la solidaria están más vivas que nunca.

El título ‘Entre Sobras Y Sobras Me Faltas’ ya es toda una declaración de intenciones y es que muchas veces las relaciones de pareja son incomprendidas y acaban sin saber muy bien por qué.

Durante la canción, Antonio Orozco hace mucho hincapié en la frase “y sobraron las quinientas veces que dijimos que no”, algo que podemos interpretar como todo aquello que pudo ser y no fue, porque el amor, que siempre sorprende y a veces defrauda al no acabar como esperábamos, y eso no significa que no se haya vivido la historia intensamente.

Aviónica supone el esperado regreso discográfico de Orozco, sin duda uno de nuestros artistas más populares y queridos. Su octavo disco de estudio viene precedido del single Hoy, una agradecida inyección de energía positiva en estos tiempos extraños que por derecho propio se encuentra ya entre sus temas más celebrados.

Aviónica ofrece un placentero y sorprendente viaje por el mundo de Orozco. Un mundo repleto de versos que marcan, melodías infecciosas y pasión desbocada capaz de conquistar a públicos diversos a través de canciones certeras e inolvidables.