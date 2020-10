Sebastián Yatra lanza “Chica Ideal” con Guaynaa / Universal Music

Sebastián Yatra celebró su cumpleaños acompañado por su familia y recibiendo mensajes de sus fans y muchos de sus colegas dentro la industria.

La joven estrella líder del pop latino también marcó este día con el lanzamiento del alegre nuevo sencillo, “Chica Ideal” con Guaynaa. La canción detalla la búsqueda por la mujer ideal y fue creada en base al tema clásico de música latina, "Quiero Una Chica”.

Es un tema energético y alentador y continua con los lanzamientos de sencillos colaborativos, que se han convertido en favoritos de los fans, que Yatra nos ha dado durante este año tan difícil. Lo acompaña un video musical que nos brinda esperanza para un futuro donde los jóvenes se podrán reunir una vez más.

Hoy16 de octubre, Sebastián y Guaynaa realizarán la primera presentación del nuevo sencillo como parte del set de canciones que interpretará Yatra durante su participación como el único artista latino en el festival de música de NIVA & YouTube “Save Our Stages”(Salva Nuestros Escenarios), a las 9:00pm ET (6:00pm PT), sumándose a un exclusivo elenco de artistas incluyendo a Finneas, Macklemore, G-Eazy, Marshmello + Demi Lovato, Jason Mraz, Brittany Howard, Miley Cyrus, Foo Fighters, The Roots, Major Lazer, Dave Matthews y muchos más que buscan apoyar “a los escenarios de música mas vulnerables”.

“Chica Ideal’ es una canción alegre. Es un lanzamiento que nos llena de esperanza y nos da felicidad. Es una canción que nos hace sentir bien. Considero que es el tema perfecto para lanzar el día de mi cumpleaños y es muy especial para mi.

Se basa en el tema ‘Quiero Una Chica’ de Latin Dreams que estrenó hace mas de 20 años, un sencillo que me trae nostalgia y cada vez que lo escucho me enloquece. Espero que los fans sientan la misma emoción que yo siento cuando escuchen a ‘Chica Ideal’. También quiero agradecerle a Guaynaa porque realmente desempeño un excelente trabajo”.