Kalimba llevó a cabo el concierto “Desenchufado” desde México

Mañana último día para comprar boleto #KalimbaDesenchufadoPC y llevarte un kit V.I.P. toda la info en este post. Recuerden, a partir del lunes 05 de octubre @arkrecordsmx estará respondiendo todos los mails. 😉 Boletos a la venta a través de @eticketmx (link en mi bio) #03deOctubre #KalimbaPepsiCenter

A post shared by Kalimba (@kalimbaofficial) on Oct 2, 2020 at 5:46pm PDT