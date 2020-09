Danna Paola y Mika unen sus voces con el nuevo sencillo “ME, MYSELF” / Universal Music

Después de los rumores de una colaboración entre Danna Paola y MIKA, hoy por fin la verdad ha salido a la luz con el estreno de “Me, Myself”.

El nuevo sencillo presenta a una de las artistas mexicanas más reconocidas del momento, Danna Paola, junto a la estrella internacional con una de las trayectorias más exitosas, MIKA, en un dueto lleno de sentimiento, una profunda letra y un video que conecta con el corazón.

Este jueves 10 de septiembre los fans de todo el mundo han podido disfrutar del sencillo y el lyric video de “Me, Myself”, en espera del lanzamiento del video oficial el viernes 11 de septiembre.

No les pierdas la pista a estos dos grandes artistas que tienen preparada una gran sorpresa que llegará en los próximos días.

Acerca de Danna Paola

Nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, y a sus 25 años se ha posicionado como una de las cantantes y actrices más destacadas de los últimos tiempos.

En la música, Danna Paola lanzó su primer álbum debut Mi globo azul a los seis años y a partir de ahí no se ha detenido cosechando éxitos. Su carrera en la actuación comenzó como protagonista en las telenovelas Amy La Niña de la Mochila Azul y Atrévete a Soñar, que la consolidaron como un referente en el público juvenil. Su versatilidad la hizo participar en doblajes de cintas de nivel mundial como Toy Story, Rapunzel y Home; y en cine nacional mexicano con los filmes Arráncame la Vida y Los Más Sencillo es Complicarlo Todo. En el teatro, Danna Paola estuvo en el escenario con obras como Anita la Huerfanita, Wicked y Hoy No Me Puedo Levantar.

Danna fue calificada por broadway como un “orgullo latino” por su increíble rango y capacidad vocal que ha sorprendido al público en Estados Unidos y Latinoamérica.

Con más de 21 años de carrera, es reconocida internacionalmente por su participación en Élite, la reconocida serie de Netflix, la cual debutó como la #1 y se transmite en 190 países, y que hasta el momento se ha convertido en una de las más vistas de la historia de la plataforma.

Acerca de MIKA

Mika, artista internacional nominado a los premios GRAMMY y con ventas platino quien recientemente lanzó su más nuevo álbum titulado tras su nombre de pila, My Name Is Michael Holbrook. En su más reciente LP, el artista británico se ve inmerso en un mundo de romance áspero en medio de la alegría del pop alternativo.

El éxito musical de MIKA comenzó con el lanzamiento de su sencillo, "Grace Kelly". El sencillo apareció en su álbum debut, Life In Cartoon Motion, que fue directamente a la posición # 1 en el Reino Unido y en otros 11 países, vendiendo más de 7 millones de copias en todo el mundo. Desde su debut, ha lanzado otros tres álbumes de larga duración, certificados como discos con ventas de platino, The Boy Who Knew Too Much, The Origin of Love y No Place In Heaven.

Considerado un artista revolucionario, su trabajo es respaldado por más de 2 mil millones de reproducciones en plataformas digitales a nivel global y 800 millones de visualizaciones de video alrededor de diversas plataformas. Además, MIKA no solo ha ganado un Premio BRIT como Artista Británico Revelación, sino que también ha sido nominado para los Grammys, MTV Europe Music Awards, Capital Radio Awards y World Music Awards. Ha sido juez en The Voice Francia, durante seis años y presenta su propio programa de radio 'The Art of Song', en la BBC2.