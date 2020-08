Cazzu presenta nuevo álbum "Una Niña Inútil" /

“Una Niña Inútil” es un material de exploración musical dentro del género del R&B que construí con un equipo de amigos a la distancia, ellos en España y yo sola en casa.

Quisimos dar una impresión de obra que funciona completa, es decir, las canciones están todas unidas entre sí y al mismo tiempo mantienen una autonomía.

Describiría la obra como la invitación a un viaje, un “trip” audible que, si bien musicalmente tiene una forma ya dada por la letra y la música, es maleable según la subjetividad de quien lo escuche.

Es importante para mí que la gente pueda moldear una canción a su estado de ánimo, a su situación sentimental o a simplemente su propia forma de interpretación emocional y creo que este es el caso más cercano a provocar dicho objetivo.

Grabar en casa, dentro de un contexto tan extraño para la humanidad, fue un proceso creativo necesariamente diferente a los demás. Si bien ya tenía la experiencia de grabarme sola, la situación mundial interpela la creatividad de otra manera.

En este caso me di el gusto de hacer música sin reglas y experimentar, aún de una forma más profunda, y aclaro esto, porque siempre he hecho lo que me dictan mis propios deseos, pero nunca tanto como esta vez.

Me enviaban instrumentales, algunos con ideas vocales, otros sin y yo jugaba a componer y a emitir voces desprejuiciadamente

aprovechando que nadie pudiera verme haciendo el ridículo.

Así fueron tomando solidez las canciones que elegimos muy cuidadosamente para no repetir escenas y creo, muy personalmente, que lo hemos conseguido.

Esta construcción lírica, y así le llamo por la carga sentimental que lleva, también es un momento de producir historias y circunstancias que he evitado tocar debido a un gran prejuicio auto ejercido y el cual creo que de alguna manera sufrimos las mujeres en los últimos tiempos dentro de la música.

Este prejuicio contemporáneo que menciono sucede cuando disociamos el “empoderamiento” del “amor”. Pareciera que el amor y los sentimientos nada tienen que ver con ser una mujer fuerte y es ahí donde hacemos una conexión directa entre el “antisentimentalismo” y el “girl power”. Luego de haber advertido este fenómeno me encontré en la necesidad de ponerlo en tela de juicio y lógicamente dentro de lo que me compete, la música.

Es así que “Una niña inútil” habla de emociones reales y hasta viscerales que han sido principalmente otorgadas a las mujeres, como el resentimiento y el interés sobre el amor y las relaciones, debido a la construcción de géneros a la que estamos sometidos.

Romance, dolor, celos, resentimientos, deseos de venganza, entre otros sentimientos y emociones a los que en realidad los humanos, en todas sus naturalezas, no podemos escapar pero por sobreentendida tecnología de géneros son temas dispuestos más para las mujeres, aún en este siglo.

Lamento ser redundante, pero algo dicho dos veces, permanece más que algo que se dijo una sola, y en estos temas dudo que estuviera de más.