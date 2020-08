Rauw Alejandro estrena remix de "Elegí" junto a Sech y otros artistas / Twitter

Parece que Rauw Alejandro le ha encantado el truco a eso de lanzar remixes de sus hits con otros referentes de la música.

Y es que si ya escuchamos Tattoo junto a Camilo, ahora ha vuelto a probar suerte con Anuel AA, Sech, Justin Quiles y Farruko. No pinta nada mal, ¿verdad?

Se trata de la nueva versión de Elegí, el tema que ya compartía con Dalex, Lenny Tavarez y Dímelo Flow. Eso sí, con ellos ha vuelto a contar para lanzar este nuevo remix.

Elegí no es otra cosa que un nuevo himno urbano con el que no podremos parar de darlo todo. Un himno que no dejaría de sonar en las discotecas de todo el mundo -en caso de que estén abiertas-.

Aunque eso no resulta ningún problema para el artista, ya que se ha asegurado un hueco en las playlists de las canciones favoritas de millones de personas alrededor del mundo.

De hecho, el videoclip de este nuevo tema ha superado el medio millón de visualizaciones en tan solo unas horas. Una cifra que estamos seguros que aumentará con el transcurso de los minutos.

Lo que desconocemos es si llegará a superar las 210 millones de reproducciones que suma el vídeo de Tattoo junto a Camilo.

En el caso de Elegí, los protagonistas del tema interpretan la canción ante la cámara en un escenario protagonizado por los colores oscuros.

Claro que la figura femenina no podía faltar, y la podemos ver en diversas ocasiones en unas escenas subidas de tono.