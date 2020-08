Filtran tema de One Direction compuesto por Harry Styles / La Visión

Aunque pusieron fin a su carrera conjunta en 2016 tras anunciar ese 'descanso temporal' que acabaría tornándose en definitivo.

Los chicos de One Direction vuelven a estar de plena actualidad musical tras la filtración, esta semana, de un tema inédito que al parecer habría sido compuesto en solitario por Harry Styles, ya que su voz es la única que puede escucharse en la maqueta que ha aparecido en la esfera virtual.

Según reveló el diario The Sun, la canción se llama 'Half The World Away' y habría sido escrita y producida de cara al lanzamiento de su disco 'Take Me Home' en el año 2012.

Una de las razones por las que no habría pasado el corte de pistas que terminaría definiendo el álbum, según el periódico, reside en la naturaleza de las letras y el tono "demasiado oscuro" del tema.

La llegada de este 'nuevo' material se produce en una etapa de incertidumbre y suspense en relación con ese supuesto reencuentro que debían protagonizar los cinco artistas -Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson y el citado Harry-, para despedirse oficialmente de su público y, de paso, celebrar el décimo aniversario de la creación de la formación.

De momento, y en el marco de la crisis sanitaria generada por el coronavirus, los 'festejos' por semejante efeméride se han reducido a varios y emotivos 'tuits' publicados por cuatro de sus componentes -Zayn, quien debutará próximamente en la paternidad, se ha mantenido al margen de todo ello- y a la promesa de que muy pronto se editarán nuevos recopilatorios con los que inmortalizar sus seis años de rotundo éxito.