VF7 abre su corazón con su nuevo tema “De Mi Para Ti”

MIAMI, FL (21 de agosto de 2020) - Tras el éxito rotundo de sus temas “Aprovecha” junto a Adexe y Nau, y “Extrañándote” junto a Rauw Alejandro, la cantautora juvenil VF7 no deja de sorprender a su público.

Con una letra madura, presenta HOY, su nuevo sencillo y video “De Mi Para Ti”, un tema que narra la historia de desamor en la juventud.

El tema es presentado por el sello disquero Sora and Company1 y distribuido por The Orchard, está disponible en todas las plataformas digitales.

El tema “‘De Mi Para Ti’ es una carta abierta, un tema con el que cualquiera se puede identificar”, mencionó VF7.

Esta canción, compuesta por la joven artista y producida por Mr. NaisGai, el creador detrás de éxitos como “Tattoo” y “Fantasías”, detalla abiertamente los sentimientos y el trayecto por el que una persona atraviesa al encontrarse sufriendo por el rechazo de una otra, “Aunque se que no me quieres, y que a otra tu prefieres, verte con otra me hace daño, dije públicamente que todavía te extraño” dice parte de la letra.

El audiovisual, muestra a VF7 en escenas bajo la lluvia y en un entorno nostálgico, donde recuerda a la persona amada. El video estuvo bajo la dirección de Abner Maldonado, producido por Abez Media y grabado en Puerto Rico.

Con ‘De mi Para Ti’, la cantautora juvenil de 13 años, nos presenta un adelanto como parte de lo que será su álbum debut. “Mi álbum tiene mi sello único, un estilo diferente, todos disfrutarán de sonidos y mezclas únicas que nadie ha hecho. Conocerán otro lado de mi” expresó VF7.

El pasado junio, VF7 se convirtió en la primera artista femenina en presentarse en El Coliseo de Puerto Rico, bajo la nueva modalidad de conciertos virtuales.

La joven artista debutó presentando su concierto virtual con músicos en vivo, el show fue transmitido en vivo desde su canal oficial de YouTube.

VF7 fue invitada por primera vez para participar de los “Premios Juventud” de Univisión, el pasado jueves 13 de agosto de 2020, en Hollywood, Florida.

VF7se prepara para su álbum debut “Núcleo”, el cual promete estar cargado de colaboraciones sorpresas con reconocidos exponentes del reggaeton.