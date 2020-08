Maluma lanza por sorpresa su polémico quinto disco, "Papi Juancho" / La Vanguardia

Maluma vuelve a la carga. El colombiano lanzó la pasada media noche su quinto disco, un trabajo llamado Papi Juancho que llega cargado de colaboraciones de lujo como Zion, Ñengo Flow o Yandel .

En plena polémica por la desaparición del contenido de su Instagram, algo que se ha atribuido a un supuesto rifirrafe con Neymar Jr, el artista ha replicado regresando a las redes con un nuevo álbum bajo el brazo.

Maluma reapareció anoche en un Instagram Live con una novedad especial, anunciando que a partir de la media noche sacaría su nueva producción que se grabó durante la pandemia.

La noticia desató furor entre los fans y corrió como la pólvora entre sus seguidores que superan los 100 millones en sus redes (Instagram, YouTube, Facebook y Twitter).

Papi Juancho cuenta con 22 canciones creadas en este tiempo de cuarentena entre Medellín y Miami, es el resultado de muchos años de trabajo y la evolución del alter ego de Maluma, el “Dirty Boy” que ya creció y ahora es “Papi Juancho”.

“Este álbum es muy especial para mí, es mi esencia, con lo que crecí, la música que disfruto con mis amigos. En el disco está mi gusto personal a nivel de reggaetón, por eso quise invitar a los artistas que me han inspirado. Es una producción que hice con mucho amor para complacer a mis seguidores, pero también, para satisfacerme a mí mismo. Quiero que la gente lo disfrute, que lo gocen: esta es la esencia de Papi Juancho”, comentó el artista.

Añadiendo que “Es un disco muy completo que está hecho con mucho detalle. Por ejemplo la canción Medallo City es un trap con salsa y en mi música no había experimentado ese género musical y todo lo que dice, la letra, son términos que utilizamos nosotros en Medellín, específicamente en Envigado, donde crecí, es puro barrio. Yo quiero mostrar mi cultura, y quiero que la gente vea de dónde soy yo, yo soy de Medallo City”.

El lanzamiento de este disco llega en mitad de la polémica desatada hace unas horas en la que se relaciona a Maluma con Neymar Jr. Muchas han atribuido que el cantante haya borrado las fotos de Instagram a una disputa con el futbolista por la exnovia del colombiano, Natalia Barulich.

Neymar Jr subió un vídeo cantando la canción Hawái de Maluma y, según muchos, haciendo burla hacia el cantante. Pero el colombiano respondió con total normalidad:

“¿Qué pasó con Neymar? Pregúntenle, pregúntenle a él. No se dejen engañar, no se dejen engañar de las redes, de los medios. No ha pasado nada, yo realmente no sé si estén juntos, cada quien hace lo que quiera de su vida, si ellos son novios me parece muy bien”.