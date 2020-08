Joseph El De La Urba busca romper esquemas con su nuevo tema “Persia” / Universal Music

El cantautor juvenil, Joseph el de La Urba llega con su nuevo tema que busca romper esquemas en la industria del reggaeton.

Con un ritmo bailable el joven artista lanza su nuevo tema “Persia”, que llega a marcar la diferencia en el género. El tema fue producido por “Los Armónicos” y presentado por el sello Jr. Records, ya está disponible en las plataformas de música digitales.

“Persia”, que significa sentir temor a ser descubierto, “...es un tema con el que todos se pueden identificar, es para disfrutar y pasarla bien” expresó el joven cantautor.

El tema se lanza simultáneamente con el video oficial que ya está disponible en el canal de YouTube del artista. La producción audiovisual muestra a Joseph interpretando el tema, “...hace tiempo no te veo, y ya por Instagram no subes na’ que no estas lista pa algo nuevo, y que por eso tu no me buscabas”, dice parte de la letra.

Joseph El De La Urba, quien se ha catalogado como una de las promesas del reggaeton, debutó en el chart Latin Rhythm de Billboard con su hit “Enciéndelo” junto a Ñengo Flow y Jamby el Favo.

Además, el video de "Enciéndelo", disponible en el canal YouTube del artista, ha sido un éxito total con casi 14 millones de vistas y, de la misma forma, sobrepasa los 18 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales.

Definitivamente, Joseph sigue cosechando éxitos y está preparado para llevar su carrera al próximo nivel.