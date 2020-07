Tini y Khea lanzan la bomba "ELLA DICE" / Universal Music

Recordando que nadie puede amar como ella lo hace en su nuevo lanzamiento, Tini refuerza su status de potencia argentina. Ya está disponible “Ella Dice” y se puede escuchar en las distintas plataformas.

Está canción fue producida por Andres Torres y Mauricio Rengifo y cuenta con la participación de la sensación urbana KHEA. El deslumbrante video de “Ella Dice”, dirigido por Diego Peskins y Nuno Gomes, deja ver la inmejorable química que hay entre los dos. KHEA aparece cortesía de Young Flex/Interscope Records.

"Estoy muy contenta de este lanzamiento. Compartir esta canción con un artista argentino la hace muy especial. Haber mezclado dos universos musicales fue un desafío muy interesante y el resultado me dejó muy feliz. Espero que la gente lo disfrute igual que lo hicimos nosotros creándola.", dijo Tini.

Desde su álbum debut en 2016, Tini se ha convertido en un fenómeno global, con un total de 24 millones de seguidores en redes sociales y 3 mil millones de streams combinados. TINI realizó una gira por Europa y Latinoamérica con su “Quiero Volver Tour” a lo largo del 2019 y 2020, que incluyó 9 funciones agotadas en el mítico Estadio Luna Park de Buenos Aires.

Te puede interesar: Luis Fonsi lanza una versión del fenómeno 'Baby Shark'

Tini ha tenido numerosas colaboraciones con artistas de primer nivel, entre ellos Sebastian Yatra, Karol G, Morat, Greeicy, Cali y El Dandee, Mau & Ricky, Alesso, Jonas Blue, Alvaro Soler, Ovy on the Drums, Nacho y The Vamps.

Tini será co-coach en la nueva temporada de La Voz en España junto a Alejandro Sanz. Además, continúa siendo la imagen de Pantene.

“La versatilidad de Tini, con sus letras y su voz, hacen que cualquier colaboración que ella se proponga pueda funcionar. Para "Ella Dice", me pareció un buen desafío poder combinar ambos mundos en una misma canción”, expresó KHEA.