J Balvin estrena videoclip de su canción "Negro", octavo tema de "Colores"

El colombiano J Balvin comparte el nuevo video de su álbum 'Colores'.

El tema se llama “Negro” y al igual que “Azul”, es un proyecto audiovisual dirigido por Colin Tilley, y en el mismo se encuentra a Balvin en medio de un universo apocalíptico aterrorizado por un T-Rex.

Este video le sigue los pasos a los videos del disco certificado platino para los temas, "Azul", "Rosa," "Verde", "Rojo", "Amarillo", "Gris", además, de sus dos sencillos en llegar a la posición #1 en el chart de Latin Airplay de Billboard "Morado" y "Blanco".

El video de “Negro” estrena luego del lanzamiento de "Behind The Colores: The Live Experience”, una experiencia de realidad aumentada que actúa como el capítulo final del álbum en el cual Balvin se presenta en vivo dentro de un espacio virtual desde su casa en Medellín.

Los últimos meses han sido bastante movidos para Balvin, ya que recientemente se presentó en el concierto Global Goal: Unite for Our Future junto a Shakira, Justin Bieber, Miley Cyrus y más, el cual fue patrocinado por "Pa La Cultura" durante el festival transmitido en vivo LiveXLive's en apoyo a MusiCares.

El éxito de colores

'Colores', recientemente nombrado álbum del año por Billboard, es la continuación del álbum lanzado en el 2018, 'Vibras', en el cual la súper estrella del reggaetón regresa a sus raíces, optando únicamente por incluir dos colaboraciones en este nuevo álbum (Mr. Eazi y su frecuente productor Sky Rompiendo) demostrando el poder de su pegajoso sonido y el ritmo que lo ha llevado a convertirse en un artista reconocido a nivel mundial.

Se realizó bajo la dirección creativa de Takashi Murakami quien creó diez nuevos personajes de flores, uno para cada canción y cada color del álbum.

Aunque es ampliamente reconocido por ser una fuerza comercial, el álbum resalta las diferentes formas en las cuales Balvin está penetrando todas las facetas culturales – desde la música hasta el arte y diseño – sin comprometer su identidad única.

'Colores' ya alcanzó más de 2.6 billones de reproducciones combinadas en las plataformas digitales a nivel mundial, y ha logrado más de un billón de visitas combinadas en YouTube y debutó en la posición #1 en 102 países en la lista de álbumes latinos de Apple Music.