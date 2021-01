Rodrigo Duterte opina que la presidencia filipina no es apta para mujeres

Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte / Fotografía: USA Today

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, confesó este jueves que recomendó a su hija y alcaldesa de la ciudad de Dávao, Inday Sara Duterte, que no se postule para las próximas elecciones presidenciales, puesto que opina que las mujeres no están capacitadas para para dirigir el país.

"Mi hija no se presenta [a la Presidencia]. La están incitando, pero yo dije 'mi hija no se presenta'", expresó el mandatario en un discurso ante ministros, funcionarios y empresarios durante la inauguración de una obra vial.

#Internacionales l El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte manifestó que la presidencia del país no es un cargo para mujeres, sugiriendo a su hija que desista de las próximas elecciones. Duterte ha sido acusado de sexista por varios comentarios y actos denigrantes. pic.twitter.com/UNa56MVgZq — Udla Channel (@UdlaChannelEc) January 14, 2021

"Le dije a Inday que no se presente porque me siento mal de que tenga la misma experiencia que yo", continuó, añadiendo que el cargo de presidente "no es para las mujeres".

"La configuración emocional de una mujer y un hombre es totalmente diferente. Sería una tontería. Es así de triste", concluyó Duterte.

Reacción de Inday Sara Duterte

Al ser preguntada al respecto, la hija del presidente aseguró que conversó con él sobre este asunto el pasado 8 de enero.

"Le dije que no pretendo presentarme para presidenta. El respondió, 'muy bien'. También dijo que no quería que me presentara, pero no se discutió nada relacionado con el género", declaró la política al sitio Rappler.

Y en cuanto a las palabras de su padre sobre las mujeres, añadió: "Esa es su opinión. No me ofendo porque él también respetará mi opinión si yo difiero", informó la agencia de noticias rusa RT.