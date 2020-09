Rodrigo Duterte amenaza con cerrar Facebook en Filipinas

Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte / Fotografía: The Guardian

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha amenazado con cerrar Facebook en su país, después de que la red social eliminara varias cuentas vinculadas a las Fuerzas Armadas y la Policía del país por violar las políticas de la plataforma, informa Reuters.

"Facebook, escúchame", dijo Duterte este lunes en un discurso televisado. "Te permitimos operar aquí esperando que puedas ayudarnos. Pero si el Gobierno no puede defender algo que es por el bien de la gente, ¿cuál es tu propósito aquí en mi país?", cuestionó.

Rodrigo Duterte versus Facebook



La semana pasada, Facebook eliminó decenas de cuentas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Filipinas por "comportamiento no auténtico coordinado". Algunos de esos perfiles criticaban a opositores, al Partido Comunista del país y su brazo armado, la guerrilla del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), e incluso había una cuenta de origen chino que elogiaba a Duterte y la relación entre China y Filipinas.

Facebook, "tenemos que hablar"

Las fuerzas de seguridad negaron tener vínculo con las cuentas eliminadas, aunque más tarde el Ejército lamentó la decisión de Facebook de cerrar una página que se dedicaba a concientizar a la sociedad sobre la maquinaria de reclutamiento del NEP.

Además, la semana pasada las Fuerzas Armadas pidieron la rehabilitación de una cuenta cuyos contenidos son "compartidos y promovidos" por los militares filipinos.

"¿Cuál sería el punto de permitirle continuar si no puede ayudarnos? No abogamos por la destrucción masiva ni por masacres. Es una lucha de ideas", afirmó Duterte en el discurso. "Si estás promoviendo la causa de la rebelión, si no puedes conciliar la idea de cuál es o fue tu propósito, entonces tenemos que hablar", advirtió el mandatario.

Plataformas como Facebook se han convertido en campos de batalla políticos. "¿Hay vida después de Facebook? No lo sé", sentenció Rodrigo Duterte informó RT.